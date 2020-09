Saisonstart misslingt – Der FC Thun beginnt mit einem Unentschieden Die Berner Oberländer spielen zum Auftakt der Challenge League gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy nur 2:2. Dies, obschon sie zur Pause 2:0 in Führung lagen. Marco Spycher

Umkämpftes Spiel: Thuns Ridge Munsy im Zweikampf mit Andy Laugeois. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg? Wenn es nach dem FC Thun geht, sollte ebendieses Szenario eintreffen. Zum Auftakt gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy müssen die Berner Oberländer aber bereits einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nach 2:0-Führung in der ersten Halbzeit resultiert nach 90 Minuten nur ein Unentschieden.

Bereits der Start verlief nicht nach dem Gusto der Thuner. Die Waadtländer agierten gleich von Beginn an mit einem hohen Pressing, Thun hingegen war zu passiv. So kamen die Gäste in den ersten fünf Minuten bereits zu guten Gelegenheiten, das Tor allerdings fiel dann auf der anderen Seite.

Mit einer schönen Einzelleistung brachte Ridge Munsy das Heimteam in Führung. Der Captain, in der vergangenen mit 12 Treffern in der Super-League-Saison, setzte sich dank seinem robusten Körper gegen die Waadtländer Abwehr durch und erzielte mit einem flachen, platzierten Schuss in die lange Ecke das 1:0.

In der Folge lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch in der Stockhorn Arena. Die grossen Chancen blieben bis vor der Pause allerdings aus. In der 41. Minute kam das Heimteam nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze zu einem Freistoss aus guter Position. Dominik Schwizer schnappte sich den Ball und traf mit einem schönen Schlenzer an Freund und Feind vorbei ins Netz. Ein Traumtor des 24-jährigen St. Gallers, der in der vergangenen Saison leihweise beim FC Vaduz unter Vertrag stand.

Nach der Pause war es wiederum die Gastmannschaft, die für Gefahr sorgt. In der 52. Minute gelang Yanis Lahiouel aus spitzem Winkel der Anschlusstreffer. Gut zehn Minuten später war es erneut der 25-jährige Franzose, der erfolgreich war. Nach einem Corner wurde er von der Thuner Hintermannschaft ungenügend gedeckt und erzielte den Ausgleich.

Damit lancierte er eine hitzige Schlussphase mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, Tore fielen allerdings keine mehr.