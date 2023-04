Nur 1:1 bei Schlusslicht Xamax – Der FC Thun als Leidtragender des Forte-Effekts Die Berner Oberländer enttäuschen in Neuenburg lange schwer. Der genesene Dimitri Oberlin bewahrt sie vor einer Niederlage. Adrian Horn

Im Stade de la Maladière herrscht Alarmstufe Rot. Xamax, diese eigentliche Grösse des Schweizer Fussballs, ist schwer angeschlagen. In die drittklassige Promotion League droht der dreimalige Meister abzusteigen. Retten soll die Neuenburger ein Zürcher, der für derlei Aufgaben prädestiniert scheint.

Uli Forte, von 2013 bis 2015 Coach der Berner Young Boys, folgte jüngst auf Jeff Saibene, der das Traineramt zur Verfügung gestellt hatte. Mit rotem Cap steht der zweifache Cupsieger beim Debüt zwei Tage vor seinem 49. Geburtstag an der Seitenlinie. Und er, dieser so formidable Motivator, vermag offensichtlich einiges zu bewegen.

Mit maximaler Intensität bestreiten seine Akteure ihre Zweikämpfe, und erstaunlicherweise dominieren sie den FC Thun bisweilen auch spielerisch. Einen richtig guten Fussball präsentieren die Westschweizer auf einmal, sie verzeichnen im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten lange ein klares Chancenplus.

Zur besten Möglichkeit in der ersten Hälfte gelangt der inzwischen 39-jährige Raphael Nuzzolo, von Forte als Sturmspitze nominiert; er verzieht nach verblüffend guter Kombination.

Verkehrte Welt

Es ist kein überzeugender Auftritt, den die Oberländer da hinlegen. Sie sind irritierend passiv und verhalten sich in keinster Weise wie ein Team, das nach zwei sieglosen Partien unbedingt drei Punkte holen müsste, damit der Kontakt mit der Spitze gewahrt bliebe.

Coach Mauro Lustrinelli ist nicht angetan, er wechselt in der Pause gleich zweimal, bringt Valmir Matoshi und Justin Roth für Miguel Castroman und Gabriel Barès. Weiterhin aber herrscht verkehrte Welt. Es sind vor über 3000 Zuschauern die Gästefans, welche für die Stimmung sorgen, und es ist mit dem Schlusslicht der Aussenseiter, der sich Gelegenheiten erarbeitet.

Ausgerechnet Spielmann trifft

Marvin Spielmann bringt die Hausherren in Führung – er, der sich einst in Thun für höhere Aufgaben empfohlen hatte und nach Bern wechselte, sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Die Oberländer reagieren und spielen in den letzten 15 Minuten so, wie man dies von ihnen von Beginn weg erwartet hat: dominant, entschlossen, stark.

Der eingewechselte Dimitri Oberlin, genesen nach kurzer Verletzungspause, gleicht aus (86.) und vergibt in der 92. Minute eine Riesenchance, bevor die nun unterlegenen Gastgeber nach einem Konter ihrerseits den Siegtreffer verpassen.

Und so tun nach der Partie die Spieler beider Lager, was sie im Grunde schon davor getan haben: Sie hadern. Weil sie nicht dort stehen, wo sie stehen möchten.

