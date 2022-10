Dritter Sieg in Folge – Der FC Münsingen reitet auf einer Erfolgswelle Die Aaretaler gewinnen gegen Bassecourt 2:1. Es ist der dritte Sieg in Folge. Zudem winkt ihnen noch ein Forfaitsieg. Jürg Sigel

Pure Freude: Münsingens Torschütze Joel Fuhrer (l.) freut sich mit Luca Lavorato über sein 2:0. Foto: Andreas Blatter

Nach teilweise sehr unglücklichen Niederlagen und dem zwischenzeitlichen Abrutschen auf einen Abstiegsplatz hat sich der FC Münsingen in der 1.-Liga-Gruppe 2 gefangen. Das 2:1 am Sonntag gegen Bassecourt ist der dritte Meisterschaftssieg in Folge, womit der langjährige Promotion-League-Club nach 11 Runden im Mittelfeld Unterschlupf gefunden hat. «Wir sind jetzt dort angelangt, wo wir hinwollten», sagt Trainer Patrick Baumann erfreut.