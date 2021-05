Kein Könizer Wunder – Der FC Köniz steigt ab Köniz verliert in der Abstiegsrunde der Promotion League gegen die AC Bellinzona 0:4 und steht nach dem FC Münsingen als zweiter Berner Absteiger in die 1. Liga fest. Adrian Lüpold

Grosse Enttäuschung bei den Spielern des FC Köniz nach dem Abstieg aus der Promotion League. Foto: Manuel Zingg

Das Wunder ist ausgeblieben. Der FC Köniz war in jedem der drei verbleibenden Spiele in der Abstiegsrunde der Promotion League zum Siegen verdammt, hätte er die Relegation in die 1. Liga auf den letzten Drücker noch irgendwie verhindern wollen. Doch nach der 0:4-Heimniederlage gegen die AC Bellinzona steht der Abstieg des Traditionsclubs aus der dritthöchsten Liga der Schweiz bereits zwei Spieltage vor Saisonende fest.

«Der Abstieg tut weh und die Enttäuschung ist im Moment natürlich riesig.» Silvan Rudolf, Trainer FC Köniz

«Der Abstieg tut weh und die Enttäuschung ist im Moment natürlich riesig», sagte Trainer Silvan Rudolf nach der Niederlage gegen die Tessiner. Vor dem Spiel habe man noch voll an die Chance des Klassenerhalts geglaubt, sei die Motivation der Akteure in der Kabine riesig gewesen, meinte Rudolf. In der Tat präsentierten sich die Vorstädter in den ersten Minuten des kapitalen Spiels bissig und aggressiv, diesen letzten Strohhalm im Abstiegskampf noch zu packen.

Ein Doppelschlag der Südschweizer in der 17. (nach einem Corner) und in der 21. Minute (nach einem unglücklich abgefälschten Weitschuss) schlug den Könizern indes mächtig auf die Moral und bedeutete im Grunde genommen bereits den Abstieg.

Quittung für schwache Vorrunde

Obschon sich die Akteure des FCK in der Folge aufrappelten und via Kampf ins Spiel zurückfanden, fehlte es den Angriffsbemühungen zu oft an der letzten Konsequenz. Und wenn der Ball doch mal gefährlich in Richtung des Tessiner Tors zischte, so wie kurz vor der Pause nach einem Kopfball von Iker Tugal, kratzte ein Abwehrspieler der ACB die Kugel akrobatisch von der Linie und verhinderte den Anschlusstreffer der Einheimischen.

Breitenrain siegt Infos einblenden Der FC Breitenrain sicherte sich den Ligaerhalt in der Abstiegsrunde der Promotion League bereits vor Pfingsten und kann die verbleibenden Spieltage ohne Druck angehen. Beim 1:0-Sieg gegen den Nachwuchs des FC Zürich – Stürmer Miran Maksuti buchte den Siegtreffer in der 12. Minute –, stellten die Stadtberner einmal ihre herausragende Heimstärke unter Beweis. Bereits am Freitag stand der als Absteiger feststehende FC Münsingen im Einsatz. Die Aaretaler verloren dabei gegen die zweite Equipe des FC Sion 1:4. Luca Lavorato besorgte den Ehrentreffer des FCM per Penalty. Promotion League. Abstiegsrunde. Münsingen – Sion II 1:4. Köniz – Bellinzona 0:4. Breitenrain – Zürich II 1:0. Blacks Stars – YF Juventus Zürich 3:3. – Rangliste (je 20 Spiele): 1. YF Juventus Zürich 29. 2. Breitenrain 28. 3. Bellinzona 25. 4. Black Stars 25. 5. Sion II 24. 6. Zürich II 22. 7. Köniz* 15. 8. Münsingen* 4. /* Köniz und Münsingen stehen als Absteiger fest.

Nach der Pause agierte Bellinzona dann umgemein abgeklärt und trotzte dem Bemühungen des FCK weitgehend problemlos. Mit zwei Treffern des eingewechselten Aleandro Prati (51. und 67. Minute) besiegelten die Tessiner die Niederlage und den Abstieg der Könizer endgültig. «Ich kann dem Team nach den letzten Spielen gar keinen grossen Vorwurf machen, weil einige gute Spiele dabei waren. Diesen Abstieg haben wir uns vor allem mit einer schwachen Vorrunde eingebrockt», bilanzierte FCK-Coach Rudolf.

Köniz-Coach Silvan Rudolf (mit weisser Trainingsjacke) spendet seinen Akteuren nach dem Spiel gegen Bellinzona Trost. Foto: Manuel Zingg

Fehler gefunden?Jetzt melden.