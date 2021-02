Glarner und Andrist – Der FC Köniz landet Transfercoup Wie Stefan Glarner verkündet auch Stephan Andrist den Rücktritt als Profi. Doch das frühere FC-Thun-Duo kickt weiter: Ab sofort beim FC Köniz in der Promotions League. Peter Berger , Adrian Lüpold

Stefan Glarner (l.) und Stephan Andrist wechseln sofort zum FC Köniz. Foto: PD

Einen Tag nach dem 33-jährigen Stefan Glarner hat mit dem gleichaltrigen Stephan Andrist ein weiterer Thuner einen Schlussstrich unter die Profikarriere gezogen. «Ich bin dankbar, dass ich mein grösstes Hobby zu meinem Beruf machen konnte», meint Andrist zum Post, der ihn im Dress des FC Thun zeigt. Bereits haben sich ehemalige Weggefährte gemeldet. So wünschen ihm etwa Xherdan Shaqiri oder Daniel Gygax alles Gute.

Andrist war im Sommer nach fünf Jahren in Deutschland in die Schweiz zurückgekehrt. Nicht zum FC Thun, sondern zu Chiasso. Im Tessin war er zuerst Captain, dann stoppte ihn eine Coronaerkrankung. In der Winterpause lösten die Parteien schliesslich den Vertrag auf.