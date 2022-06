Dramatischer Final – Der FC Goldstern ist Berner Cupsieger Der Tag der Unterklassigen: Bei den Männern sicherte sich der Drittligist den Pokal, bei den Frauen jubelte mit Blau-Weiss Oberburg ebenfalls ein Team aus der 3. Liga. Peter Berger

Captain Gilles Wüthrich hält den Pokal und jubelt mit der Mannschaft. Foto: Andreas Blatter

Am Ende überschlugen sich die Ereignisse: Ein letztes Mal spielte Yoël Tschan den Ball nach vorne. Der Goalie des FC Bosporus fand in Yessin Sidri auch einen Abnehmer, und der Stürmer drosch den Ball in der 95. Minute ins Tor. Mit zwei Treffern in der Schlussphase hatte so Titelverteidiger Bosporus einen 0:2-Rückstand wettgemacht und sich ins Penaltyschiessen gerettet.

Zuvor hatte Goldstern dank einer Doublette von Nick Landolt den favorisierten Zweitligisten arg ins Straucheln gebracht. Der FCG-Goalgetter hatte bereits in der Meisterschaft 29 Tore erzielt. Der Vorsprung des Unterklassigen war verdient. Die Aussenseiter präsentierten sich aggressiver und erarbeiteten sich auch mehr und bessere Chancen. Durch den Ausgleich in letzter Sekunde schienen sie aber um die Früchte ihrer Anstrengungen gebracht zu werden.

Nervenstärke im Elfer-Krimi

Bosporus wechselte im letzten Moment noch den routinierten Goalie Irsen Rebronja ein. Doch der Keeper war letztlich gegen die nervenstarken Schützen des FC Goldstern machtlos. Mit Gilles Wüthrich, Gian Lang, Dominik Reinhard und Nino Marti Andrea verwerteten alle souverän. Dazu parierte Torhüter Lionel Kocher zwei Versuche von Bosporus.

Nach dem entscheidenden Elfmeter gab es für die Goldsterne kein Halten mehr. Foto: Andreas Blatter

Grosser Fanaufmarsch

Mit dem 4:1-Triumph im Penaltyschiessen stieg auf dem Sportplatz Burgerweg in Thun Goldsterns Cupparty. Vor der beeindruckenden Fankulisse liessen sich die Schützlinge von Trainer Egzon Tishuku feiern. «Nachdem wir in der Meisterschaft bloss wegen eines Zählers nicht in die 2. Liga aufgestiegen sind, haben wir uns diesen ersten Cupsieg in der Vereinsgeschichte verdient», meinte Landolt. Für den Doppeltorschützen war die Ursache für den Coup schnell gefunden: «Wir halten alle zusammen, waren das bessere Team und zeigten eine grossartige Partie.»

Die Fans bedanken sich bei Gilles Wüthrich. Foto: Andreas Blatter

Auch für Wüthrich ist der Triumph nach dem verpassten Aufstieg eine grosse Genugtuung: «Ein besseres Ende hätte ich mir nicht wünschen können, mit dem Cupsieg krönen wir unsere Saison.» Der einstige F-Junior hielt dem Club mehr als 20 Jahre die Treue. Nun beendet der Captain und Abwehrchef seine Karriere.

Oberburg schlägt Lerchenfeld

Die Cupsiegerinnen aus dem Emmental. Foto: Andreas Blatter

Auch bei den Frauen setzte sich der Drittligist gegen den Zweitligisten im Penaltyschiessen durch. Blau-Weiss Oberburg gewann dieses mit 5:4, nachdem die Begegnung nach 90 Minuten 2:2 gestanden hatte. Dabei hätte Lerchenfeld in der regulären Spielzeit gewinnen können. Doch die Thunerinnen verschossen in der 87. Minute einen Penalty und vermochten auch im Elferkrimi einen Matchball nicht zu verwerten. So mussten sie letztlich ihre dritte Finalniederlage einstecken.

Lerchenfeld verlor zum dritten Mal den Cupfinal. Foto: Andreas Blatter

