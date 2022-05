Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Er zieht den Lizenzantrag zurück – Der FC Breitenrain steigt nicht in die Challenge League auf Die Meldung kommt aus dem Nichts: Der so erfolgreiche Quartierverein verbleibt freiwillig in der dritthöchsten Spielklasse. Adrian Horn UPDATE FOLGT

Die Breitenrain-Spieler bedanken sich am Samstag nach dem 1:1 gegen Bellinzona für die Unterstützung. Foto: Keystone

Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, an die man sich in Bern noch eine ganze Weile erinnern wird. Das «Märchen» aber – es endet abrupt. Und nicht in einem Happy End.

Der FC Breitenrain, dieser mit so bescheidenen Mitteln ausgestattete Quartierverein, begeistert die Fussballschweiz. Drei Runden vor Schluss führt er die Promotion League mit vier Punkten vor der AC Bellinzona an – einem ungleich grösseren Club mit zumindest teilweise ruhmreicher Vergangenheit. Unter anderem das Schweizer Fernsehen berichtet über den Kleinen, der die Grossen mehr als bloss ärgert.

Längst mobilisieren die Stadtberner über ihr Quartier hinaus. 2560 Menschen sind am vergangenen Samstag vor Ort, als sie gegen ebendieses Bellinzona in der 93. Minute ausgleichen – durch Loris Lüthi, diesen so treffsicheren Verteidiger.

Dank seinem bereits neunten Saisontor stehen die Chancen vorzüglich, dass das Team Martin Lengens die Meisterschaft auf Rang 1 abschliesst. In die Challenge League aufsteigen wird es aber nicht. In jedem Fall. Das teilen die Verantwortlichen am Mittwochnachmittag gleich selber mit – und überraschen damit alle.

Mitte April verweigert die Swiss Football League (SFL) dem Club in erster Instanz die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse, genauso wie den andern Aufstiegsanwärtern. Die Berner scheitern primär an der ungenügenden Infrastruktur; auf dem Spitalacker ist etwa die Lichtstärke nicht ausreichend. Sie sehen sie nach einem alternativen Spielort um und legen derweil Rekurs ein.

Es scheitert am fehlenden Stadion

Anfang Mai wird bekannt, dass YB unter gewissen Voraussetzungen bereit wäre, das Wankdorfstadion dem FC Breitenrain für dessen Challenge-League-Heimspiele zur Verfügung zu stellen. Der Quartierverein mit dem Gesamtbudget von vergleichsweise sehr bescheidenen 1.3 Millionen Franken in der zweithöchsten Spielklasse – mit einem Team, das keinen einzigen Profi enthält: Das erscheint auf einmal realistisch, ja wahrscheinlich.

Gespannt wartet man auf den Samstagmittag, da die SFL die Lizenzentscheide kommunizieren will. Die Berner informieren schon vorher. Und teilen mit, dass sie den Rekurs zurückziehen. «Unsere Abklärungen haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, rechtzeitig eine Lösung in der Stadionfrage zu finden, die den Verein weder in finanzieller noch in organisatorischer Hinsicht zu stark belastet», sagt Präsident Claudio A. Engeloch.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.