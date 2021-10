In der Promotion League unbesiegt – Der FC Breitenrain schlägt Basels Talentschmiede «Breitsch» gewinnt trotz Rückstand, der SC Langenthal verliert trotz Führung – und Dominic Stricker verpasst eine Chance: News aus der Region. Adrian Horn

Ein inzwischen vertrautes Bild: Die FC-Breitenrain-Spieler jubeln. Archivfoto: Iris Andermatt

Langenthal unterliegt auch den GCK Lions

Der SC Langenthal steckt in der Krise. Gegen die GCK Lions kassierte er am Sonntagabend die vierte Niederlage in Serie. 2:4 verloren die Oberaargauer. Seit Freitagabend belegen sie bloss noch Rang 8, das Torverhältnis ist mit –13 längst negativ. Das entspricht so gar nicht dem, was man im Umfeld des mehrmaligen Swiss-League-Meisters gewohnt ist. Die jüngste Pleite resultierte trotz zweimaliger Führung. Das nächste Spiel gerät doppelt brisant: Am Freitag gastiert mit dem EHC Olten, dem Tabellenführer, der grosse Rivale.

Der FC Langenthal verliert gleichfalls – gegen Münsingen

Der FC Breitenrain ist in der Promotion League weiterhin ungeschlagen und Leader der dritthöchsten Spielklasse. Am Samstag schlug er die 2. Mannschaft des FC Basel (2:1), obwohl er in Rückstand geraten war. Die Stadtberner und die AC Bellinzona haben sich mittlerweile vom Rest des Feldes ein wenig abgesetzt – der Vorsprung auf Rang 3 beträgt im Falle des Tabellenführers bereits neun Punkte. Seine Fortschritte der letzten Wochen bestätigen konnte der FC Köniz. Er holte beim 1.-Liga-Leader SV Höngg einen Zähler (0:0). Derweil bezwang der FC Münsingen im Derby den FC Langenthal 3:1. Die Oberaargauer waren früh in Führung gegangen, konnten davon aber nicht profitieren. In der interregionalen 2. Liga verloren Prishtina, Lerchenfeld und Konolfingen, während Spiez beim 2:2 zu Hause gegen Muttenz punktete.

Tennisprofi Stricker scheitert in Wien

Dominic Stricker verpasst ein weiteres Duell mit einem Star der Szene. Nachdem sich das Berner Grosstalent am Heimturnier in Biel verletzt hatte, gab der 19-Jährige in der Qualifikation zum ATP-500-Turnier von Wien ein Comeback. Er unterlag dem Spanier Roberto Carballes Baena, der Weltnummer 80, in drei Sätzen. Hätte er den Einzug in das Hauptfeld geschafft, wäre der Linkshänder auf einen starken Gegner getroffen – die Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt ist glänzend besetzt. Unter anderen nehmen Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Andy Murray teil. Seinen nächsten Einsatz hat Stricker voraussichtlich nächste Woche an einem Challenger in Deutschland.

Köniz und Wiler im Gleichschritt

Titelverteidiger Floorball Köniz und der langjährige Meister SV Wiler-Ersigen belegen in der Nationalliga A Rang 2, mit demselben Torverhältnis. Sie überholen Malans, das Leader GC unterlag. Köniz schlug Zug 6:3, Wiler bezwang Waldkirch-St. Gallen dank starkem Mitteldrittel 9:5. Die Tigers aus Langnau verloren genauso wie der UHC Thun, der noch immer ohne Punkte dasteht. Beim 4:6 in Winterthur hielten die Oberländer aber erstaunlich gut mit. Die Emmentaler belegen nach der 4:8-Niederlage gegen Uster bloss noch Rang 9. Die ersten beiden Gegentreffer fielen innerhalb von 40 Sekunden.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor.

Fehler gefunden?Jetzt melden.