Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FC Basel ist ein schräges Gesamtkonstrukt» Wieso geht Granit Xhaka auf David Degen los? Ist der FCZ auf einmal ein vernünftiger Club? Wieso tut sich die Fifa mit dem Ausschluss Russlands schwer? Antworten in der «Dritten Halbzeit».

Am Wochenende wurde in den Super-League-Stadien mit einer «Schweigeminute für den Frieden» ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Wir fragen uns, was so etwas bewirken kann. «Das allein nicht viel», sagt Samuel Burgener, «aber wenn überall in Europa solche Aktionen stattfinden, kann das eine gewisse Kraft entwickeln.»

Flurin Clalüna redet von der Symbolkraft, die ein Ausschluss Russlands von allen Fussballwettbewerben hätte. So weit war es bei unseren Aufnahmen noch nicht, Russland wurde trotz Boykottaufrufen aus Polen, Schweden, Tschechien und später auch aus der Schweiz lange verschont, und das hat mit Fifa und Uefa zu tun, den zuständigen Verbänden. Darum sagt Burgener: «Es ist so verrückt, welche unfassbare Dreistigkeit die Fifa beweist.» Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen kann: Fifa und Uefa suspendieren am Montagabend Russland von allen Wettbewerben.

Wir machen den harten Schnitt in unserer Sendung und blicken auf die Ereignisse vom Sonntag im Letzigrund, wo der FC Basel ein paar Tage nach dem Trainerwechsel unterging und dem FC Zürich 2:4 unterlag. Tilman Pauls erkennt beim FCB ein «schräges Gesamtkonstrukt», bei dem es «von hinten bis vorne» nicht stimme. Burgener erkennt in dem, was in Basel unter David Degen passiert, eine «sich selbsterfüllende Prophezeiung». Und erklärt: «Aus einem Degen macht man keinen Bernhard Heusler.»

Aus London hat sich Granit Xhaka in die Diskussion eingeschaltet – mit harschen Tönen. Pauls erkennt darin auch den Ärger von Xhaka, dass sein Bruder Taulant trotz tiefer Verbundenheit mit dem Verein in Zürich nur Ersatz war.

Dazu reden wir auch über sportlich erfreuliche Themen: den FCZ und auch den FC St. Gallen, die beiden zusammen besten Mannschaften der Rückrunde. Und über die grundsätzlichen Probleme bei den Grasshoppers.

