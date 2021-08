Der Gegner aus Sion

Mit dem FC Sion kehren heute auch einige bekannte Namen zurück nach Basel: Trainer Marco Walker. Luca Zuffi. Geoffroy Serey Die. Auch Kevin Bua spielt jetzt für die Walliser. Sie alle sollen dabei helfen, dass der Club eine erfolgreiche Saison erlebt, nachdem Sion in der Vorsaison beinahe abgestiegen wäre.

In einem Interview mit dieser Zeitung hat Präsident Christian Constantin deutliche Worte gefunden für seine Art der Club-Führung und auch der nicht vorhandenen Nachhaltigkeit seines Engagements. «So wie der Club heute aufgestellt ist, wird er in der Minute, in der ich aufhöre, nicht mehr in der obersten Liga spielen. Wenn ich loslasse, dann ist das wie ein Luftballon, der entschwindet und nur mehr schwer gesehen wird», sagt CC.

