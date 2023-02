Fasnacht in Langenthal – Der Fasnachtszauber ist zurück Nach dreijähriger Zwangspause zieht erstmals wieder ein Umzug durch die Stadt. Ganz ohne Abstriche – und sogar mit Wetterglück. Kathrin Holzer

Regnen tut es einzig Konfetti. Der Fasnachtsumzug ist zurück – mit so viel Publikum wie lange nicht mehr in Langenthal. Fotos: Enrique Muñoz García

Obs am Zaubertrank liegt, den die Mitglieder der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft (LFG) da hoch oben auf ihrem Wagen zusammenbrauen? Oder doch eher an den Geschicken von Oberin Renate Niklaus, die sich auf dem Wagen des Komitees als «Häx» präsentiert? Das Wetter meint es auf alle Fälle verhältnismässig gut mit den Närrinnen und Narren an diesem Wochenende.