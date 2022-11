«Renaissance der Berner Fasnacht» – Der Fasnachtsbär macht Winterschlaf Am Freitag feierte Bern den Auftakt in die Fasnachtszeit, die im nächsten Jahr endlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden soll. Laura Waldorff

Der Berner Fasnachtsbär ist für seinen Winterschlaf bereit. Foto: Laura Waldorff

Vor dem Käfigturm in Bern hat sich am Freitagmorgen eine Menschenmenge angesammelt, viele davon in bunten Kostümen. Wie jedes Jahr wird hier der Fasnachtsbär am 11. November um 11:11 Uhr im Käfigturm eingesperrt und schlummert dort, bis die Fasnacht vor der Tür steht. Bei der «Bärenbefreiung» am Donnerstag nach dem Aschermittwoch wird er aus seinem Schlaf erweckt und aus dem Käfigturm entlassen – somit kann dann die Fasnacht beginnen.

Marianne Meïer (Bild) sagt, sie sei ganz «chribelig» vor Freude auf die kommende Fasnacht, die sie im Februar 2023 wieder ganz geniessen kann. Sie steht mit ihren Freundinnen versammelt vor dem Käfigturm und verfolgte wie der Berner Fasnachtsbär seine Winterruhe antrat und Stadtpräsident von Graffenried die «Renaissance der Berner Fasnacht» verkündete.

1 / 8 Marianne Meïer (rechts) freut sich auf die kommende Fasnacht. Foto: Laura Waldorff

Auch wenn die Berner Fasnacht 2022 noch eingeschränkt stattfinden musste, sei es trotzdem schön gewesen, erzählt Meïer weiter. Am 11. November 2021 sei sie mit ihren Freundinnen noch mit der Maske unterwegs gewesen, heute tue es gut, den Menschen ins Gesicht schauen zu können. «Es ist halt wie eine grosse Familie», sagt sie.

Somit sind sich alle auf dem Bärenplatz einig: «Dr nächschte Fasnacht steit nüt me im Wäg – für die simer schliesslech sit drü Jahr scho zwäg!»

Fehler gefunden?Jetzt melden.