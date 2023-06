Nach Irrfahrt auf der A8 – Der Falschfahrer ist ermittelt worden Der Mann, der am Montagabend auf der Autobahn A8 bei Matten bei Interlaken falsch gefahren ist, wurde von der Kantonspolizei ausfindig gemacht.

(Symbolbild)



Am Montag, kurz vor 17.25 Uhr, war auf der Autobahn A8 im Rugentunnel von Wilderswil her in Richtung

Interlaken West ein Falschfahrer unterwegs. «Trotz umgehender Massnahmen zur Anhaltung des Fahrzeuges konnte dieses nicht mehr festgestellt werden», teilt die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag mit.

Polizeiliche Abklärungen und Hinweise aus der Bevölkerung hätten konkrete Hinweise zum gesuchten Fahrzeug ergeben, «woraufhin der Lenker des falschfahrenden Autos identifiziert und an seinem Domizil angehalten werden konnte», heisst es weiter. Der 79-jährige Mann zeigte sich im Rahmen der Einvernahme

geständig, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Er wird sich nun vor der Justiz verantworten müssen.

