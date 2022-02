Das Wichtigste zum Raiffeisen-Prozess – Der Fall Vincenz – erklärt in 4 Minuten

Pierin Vincenz war 15 Jahre lang Chef der Bank Raiffeisen. Er galt als Starbanker und machte aus der kleinen Bank die drittgrösste der Schweiz. Doch 2018 kam der tiefe Fall: Vorwürfe wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung, dazu drei Monate Untersuchungshaft. Jetzt steht Vincenz in Zürich vor Gericht. Tamedia-Chefredaktor Arthur Rutishauser hat den Fall in den letzten Jahren begleitet. Er die Anklageschrift gelesen und erklärt euch, was drin steht und welche Folgen das für Vincenz haben kann.