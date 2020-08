Quarantäne ist ein Nachteil – Der Fall Münsingen beschäftigt alle Zum Saisonauftakt der Promotion League steht nicht nur das Resultat im Vordergrund. Auch die Coronafälle in der Liga geben zu reden. Peter Berger

Jetzt geht es wieder los: Am Wochenende nimmt die Promotion League ihre neue Saison auf. Die vergangene Meisterschaft war im April im Zuge der Corona-Pandemie abrupt abgebrochen worden. Aber auch fast vier Monate später ist das Virus in der dritthöchsten nationalen Liga allgegenwärtig, wie die Vertreter der Berner Clubs Köniz, Breitenrain und Münsingen erklären. Die Aaretaler müssen sich mit ihrem Start noch gedulden. Nachdem sich Spieler angesteckt haben, befindet sich die gesamte Mannschaft noch bis nächsten Mittwoch in Quarantäne.