Wolfriss in Schattenhalb – Der Fall ist klar: Die Schafe waren ungeschützt Seine Tiere seien durch Zäune geschützt, behauptet ein Schafhalter, der bei Schattenhalb durch einen Wolfsriss acht Tiere verloren hat. Hans Peter Roth

Der Wolf hat in Schattenhalb Schafe gerissen. Foto: Getty Images / iStockphoto

Waren sie korrekt eingezäunt oder nicht? Die Aussagen zu den acht Schafen, die vor wenigen Tagen bei Schattenhalb im Oberhasli vermutlich von einem Wolf gerissen wurden, sind widersprüchlich. So widersprüchlich, dass es fast nach einem Fall für Sherlock Holmes riecht. Aber der Meisterdetektiv kam bekanntlich in den Reichenbachfällen ums Leben. Diese liegen gerade mal 200 Meter entfernt vom Ort, an dem das Raubtier in einer Schafweide zugeschlagen hat. Doch alles von vorn.