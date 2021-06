Christian Eriksen und die Uefa – Der Fall Eriksen zeigt, wie feige der Fussball ist Ein Spieler kollabiert – und die Show geht einfach weiter. Steht für die Uefa das Geld wirklich so sehr über der Moral? Doch auch die Spieler tragen eine Mitschuld. Meinung David Wiederkehr

Konsternation – doch dann geht es weiter: Dänische und finnische Fussballer am Samstag in Kopenhagen. Foto: Stuart Franklin (Keystone)

Was hatten wir uns gefragt vor dieser EM: Braucht es dieses Turnier? Doch was ist diese Frage noch wert an diesem Samstagabend in Kopenhagen? Als es plötzlich heisst: leben oder sterben? Als der Fussball um Christian Eriksen bangt, den Schlüsselspieler der dänischen Nationalmannschaft. Er bricht zusammen und muss auf dem Platz mit Elektroschock und Herzmassage zurück ins Leben geholt werden. Tränen in den Augen der Mitspieler, Schock im Gesicht der Freundin am Spielfeldrand, Entsetzen bei den Zuschauern überall auf der Welt. Und was für eine Erleichterung, als es wenig später heisst: Eriksen lebt!