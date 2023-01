Der Berner Abfahrer Lars Rösti – Der Ex-Juniorenweltmeister sucht den Anschluss an die Spitze Mit Rang 20 realisierte der 24-Jährige Mitte Dezember sein zweitbestes Weltcupresultat. Auf Dauer will der Simmentaler aber mehr. Adrian Horn

Daumen hoch: Auf der Saslong glückt Lars Rösti vor Weihnachten ein starkes Rennen. Foto: Freshfocus

42 wurde Johan Clarey am Sonntag. Der Franzose, unlängst in Gröden Zweiter, ist das extremste Beispiel dafür, dass Abfahrer im gehobenen Alter erfolgreich sein können. In der Königsdisziplin sind nicht wenige Athleten erst im eigentlichen Herbst ihrer Karriere konstant schnell. Didier Cuche feierte einen Grossteil seiner Siege, als er längst 30 geworden war. Und Bruno Kernen, heute 50, lancierte vor zwanzig Jahren seine Laufbahn mit dem Triumph am Lauberhorn nach schwierigen Saisons neu.