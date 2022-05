Xamax-Oldie spielt weiter – Der ewige Nuzzolo In diesem Frühling erlebte er seine 45’000. Spielminute auf Profiebene, eben hat er für ein weiteres Jahr unterschrieben. «Überreden musste mich niemand», sagt Raphaël Nuzzolo, der Bieler bei Xamax. Moritz Marthaler

Fussball ist für ihn mehr als der Trophäenschrank: Raphaël Nuzzolo steigt bei Xamax im Juni in seine 21. Profisaison. Foto: Yvain Genevay

Die Fussballschweiz könnte sich am Freitag spalten. In Bern wird über die Aufstockung der Liga und den neuen Modus abgestimmt – und in Neuenburg schaut einer ganz interessiert zu. Raphaël Nuzzolo tritt im Sommer seine 21. Profisaison an, eben hat er bei Xamax für ein weiteres Jahr unterschrieben.