Massiver Eingriff in Berns Stadtbild – Der Erweiterungsbau streckt dem Kunstmuseum die Zunge raus Endlich geht es vorwärts mit dem Erweiterungsbau des Kunstmuseums. Pikant: Der Entwurf der neuen Mäzenin könnte den Unesco-Weltkulturerbe-Titel der Stadt gefährden. Andrea Knecht

Stahl und Glas statt Sandstein: Der neue Erweiterungsbau soll den Kopf eines Bären darstellen, die Fussgängerpassage zum historischen Stettler-Bau ist die Zunge des Berner Wappentiers. Visualisierung: PD / Michael Treuthardt

Es hätten gute Nachrichten sein können, die Erleichterung bei allen Beteiligten gross: Endlich tut sich etwas in Sachen Erweiterungsbau des Kunstmuseums! Seit rund 30 Jahren ist ein Anbau für Gegenwartskunst ein Politikum, das die Dachstiftung Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee, Stadt und Kanton beschäftigt.

Während die letzten 15 Jahre ein Planungsfehlschlag den nächsten jagte, war es zuletzt still geblieben in Sachen Erweiterungsbau. Noch vor wenigen Monaten beantwortete Museumsdirektorin Nina Zimmer Fragen zum Thema verhalten: «Jetzt ist sicher nicht der Moment, um grosse Bauvorhaben zu verkünden», sagte sie im Interview mit dem «Bund», «aber die Dringlichkeit bleibt, da wir in absehbarer Zeit Lösungen technischer und baulicher Natur brauchen.»

Nun zeigen Recherchen dieser Zeitung: Eine solche Lösung ist in greifbarer Nähe. Die Dachstiftung führt seit mehreren Monaten Gespräche mit einer Mäzenin, die bisher nicht in das Langzeitprojekt involviert war, wie vertrauliche Dokumente zeigen. Die Mäzenin ist offenbar bereit, einen Neubau zu finanzieren – und zwar komplett. Das ist einigermassen überraschend. Einerseits, weil bisher Exil-Berner und Milliardär Hansjörg Wyss als Mäzen des Kunstmuseums auftrat. Andererseits, weil eine komplette Finanzierung durch eine Privatperson bisher kaum vorstellbar war.

Wyss’ zuletzt versprochene Finanzspritze von 20 Millionen Franken hätte einen Neubau bei weitem nicht vollständig zu finanzieren vermocht. Der Kanton Bern hatte angekündigt, mit weiteren 40 Millionen Franken in die Bresche zu springen. Das neue Projekt übersteigt diese Zahlen deutlich: Rund 100 Millionen Franken will die neue Geldgeberin für den Neubau aufwenden.

Die Planungsodyssee Infos einblenden Das Kunstmuseum, Ansicht vom Aarehang: Rechts der historische Stettler-Bau, links das schwarz verkleidete, 1983 erbaute Atelier 5. Foto: Franziska Rothenbühler In den vergangenen 15 Jahren scheiterten diverse Projekte für einen Neubau: 2006 konnte «an_gebaut», das Siegerprojekt aus einem Architekturwettbewerb des Kunstmuseums, nicht realisiert werden – aus denkmalpflegerischen Gründen. Ein weiteres Projekt scheiterte aus Kostengründen rund ein Jahr später, als sich Mäzen Hansjörg Wyss 2007 wegen Differenzen mit der Museumsleitung zurückzog. Mehrere interne Erweiterungspläne folgten, jedoch konnte keiner davon umgesetzt werden. 2017 scheiterte ein Projekt, weil das Kunstmuseum den Auftrag unter der Hand vergeben hatte, anstatt einen Architekturwettbewerb auszuschreiben. Im Herbst 2017 ein Lichtblick: Hansjörg Wyss machte im Interview mit dieser Zeitung bekannt, er wäre erneut bereit, die Erweiterung des Kunstmuseums mit 20 Millionen Franken zu unterstützen. Die Kosten für dieses Projekt wurden auf 66 Millionen Franken bis zur Maximalvariante von 85 Millionen Franken geschätzt. (akn)

Beim Kunstmuseum bestätigt man die Rechercheergebnisse mit freudiger Zurückhaltung: «Dass jemand bereit ist, das gesamte Projekt zu finanzieren, ist ein unglaublicher Glücksfall», sagt Stiftungsratspräsident Jonathan Gimmel auf Anfrage.

Erhebliche Auflagen

Was Gimmel nicht anspricht: Der nächste Konflikt steht bereits vor der Haustür. Denn die Grosszügigkeit der Mäzenin ist an erhebliche Auflagen geknüpft: Das Geld fliesst nur, wenn das Gebäude nach den Vorstellungen der Geldgeberin umgesetzt wird. Der entsprechende Architekturvorschlag liegt dieser Zeitung vor – und ist, vorsichtig ausgedrückt, ausgefallen: Der schwarz verkleidete Annex Atelier 5 soll durch eine schwerfällige Stahl-Glas-Konstruktion ersetzt werden. Der Bau sei eine «Hommage an Bern und sein starkes Wappentier», steht im vertraulichen Projektbeschrieb, der dieser Zeitung vorliegt. Tatsächlich: Wer es weiss, erkennt im runden Hauptteil des Neubaus den Kopf eines Bären, seine ausgestreckte Zunge – eine Fussgängerpassage – führt ins Obergeschoss des sandsteinernen Stettler-Baus. Der neue Komplex hat drei Stockwerke, die mit ausladenden Treppenfluchten verbunden sind. Stattliche 1600 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche würde das Kunstmuseum mit dem «Bären-Bau» gewinnen.

Unesco-Weltkulturerbe-Titel gefährdet

Was manche als «Hommage» an die Stadt wähnen, sehen andere als Gefährdung ihres pittoresken Erscheinungsbildes. Zum Beispiel Jean-Daniel Gross, Denkmalpfleger der Stadt Bern: «Im urbanen Raum ist der Spielraum für Veränderungen grösser als in kleinen Dörfern. Aber dieser Entwurf wird selbst die Möglichkeiten einer Stadt strapazieren», ist Gross überzeugt. Ruiniert ein Gebäude in der Form eines Bären nicht jedes Stadtbild? Gross bleibt sachlich: «Es ist nicht an uns, zu beurteilen, ob ein Neubau schön oder hässlich ist», stellt er klar, «sondern ob er eine ortsbildrelevante Veränderung bedeutet. Bei diesem Vorschlag kann man davon ausgehen, dass das der Fall ist.» Doch besonders die «Zunge» des Bären, die Passage zum historischen Stettler-Bau, macht ihm Sorgen. «Der Stettler-Bau ist ein schützenswertes Gebäude – eigentlich ist klar, dass er unangetastet bleiben muss.»

Doch der Neubau könnte Konsequenzen haben, die weit mehr betreffen als den Stettler-Bau: «Berns Altstadt ist auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Ein derartiger Eingriff in das Stadtbild gefährdet die Auszeichnung», stellt Gross fest. Diese Nachricht hat Sprengkraft, schliesslich ist der Titel des Weltkulturguts nicht nur mit grossem denkmalpflegerischem Aufwand verbunden, sondern auch mit viel Stolz.

«Geschmacklosigkeit sondergleichen»

Mit Unverständnis reagiert indes die Vereinigung «Heit Sorg zu Bärn»: «Eine Geschmacklosigkeit sondergleichen», kommentiert Präsident Hans Ulrich Gränicher (SVP) den Entwurf, den ihm diese Zeitung vorlegt. Ob sich der Verein gegen den Neubau wehren wird, kann er als Präsident aber nicht allein entscheiden: «Eine Einsprache muss von der Basis per Mehrheitsentscheid beschlossen werden. Aber es würde mich sehr überraschen, wenn der Verein hier keinen Handlungsbedarf sehen würde.» Es wäre nicht das erste Mal, dass sich «Heit Sorg zu Bärn» mit Kunstkreisen anlegt – die Vereinigung bekämpfte einst die Errichtung des Meret-Oppenheim-Brunnens auf dem Waisenhausplatz. Auch dieser erregte die Gemüter – heute gilt er als Touristenattraktion Berns.

Auch er galt als hässlich und wurde bekämpft: Der Meret-Oppenheim-Brunnen auf dem Berner Waisenhausplatz. Foto: Beat Mathys

Unbrauchbar?

Doch nicht nur die Ästhetik des Gebäudes wirft Fragen auf, sondern auch seine Tauglichkeit als Museumsgebäude. Schliesslich soll der Erweiterungsbau zusätzliche Ausstellungsfläche insbesondere für Gegenwartskunst liefern. Auf den ersten Blick ist jedoch nicht ersichtlich, ob an den gewölbten Aussenwänden Bilder gehängt werden können, wie die transparente Verkleidung lichtempfindliche Werke schützen oder aber Videokunst zur Geltung bringen soll.

Ist der neue Anbau etwa unbrauchbar? Museumsdirektorin Nina Zimmer – für diplomatische Stellungnahmen bekannt – spricht von einer «Herausforderung für die Kuratorinnen». Als «Herausforderung» bezeichnete Zimmer auch schon die Ausstellungsräume des Zentrums Paul Klee. Der spektakuläre Entwurf des Stararchitekten Renzo Piano fordert nicht nur die Kuratorinnen und Kuratoren, sondern auch das Budget: Die Unterhaltskosten für das Gebäude sind immens.

Dennoch: Zwischen dem Zentrum Paul Klee und dem Projekt Erweiterungsbau gibt es einen markanten Unterschied: Den anspruchsvollen ZPK-Bau schmückt ein prestigeträchtiger Name. Damit kann der Erweiterungsbau nicht auftrumpfen – der Entwurf stammt aus dem «Umfeld der Geldgeberin». Mehr ist den Dokumenten nicht zu entnehmen. Zimmer sieht das nicht als Problem, sondern als «Chance»: «Man kennt diese Haltung aus der Kunst – grosse Namen werden gepusht, Newcomer haben es schwer. Ich begrüsse es, wenn das Kunstmuseum dieser Entwicklung etwas entgegensetzen kann.»

