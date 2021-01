Die Berner haben eine dürftige Bilanz in Vaduz

Das erste Duell mit Vaduz in dieser Saison haben die Berner im Wankdorf dank des Tores von Jean-Pierre Nsame 1:0 gewonnen. Auswärts allerdings ist die Bilanz des Meisters gegen die Liechtensteiner weniger gut: Die letzten vier Spiele hat entweder Vaduz gewonnen (ein Sieg) oder niemand (drei Unentschieden). Der letzte Berner Sieg in Vaduz liegt fast sechs Jahre zurück: Am 3. April 2015 gewannen sie, als Guillaume Hoarau den einzigen Treffer erzielte.