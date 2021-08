Neuheit in St. Stephan – Der erste Schweizer Jodlerweg ist eröffnet Auf dem Jodlerweg verkürzt Komponist Ueli Moor die Bergwanderung von der Alp Dürrenwald zum Flöschhore mit viel Wissenswertem zur Gesangskunst. Fritz Leuzinger

Jodelnde Cowboys waren die erste US-Country-Musik. Initiant Ueli Moor erklärt den Posten. Foto: Fritz Leuzinger

Zusammen mit den beiden Initianten Ueli und Chrigel Moor eröffnete Lenk-Simmental-Tourismus (LST) auf der Alp Dürrenwald in St. Stephan am Donnerstag den ersten Jodlerweg der Schweiz. Damit geht für die Brüder Moor ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Neun verschiedene Themen begleiten die Wandernden auf der dreistündigen Rundwanderung von der Alp Dürrenwald hinauf zum Flöschhore auf 2078 Meter über Meer. Es kann Interessantes zur Entwicklung der verschiedenen Jodeltechniken schweizweit und eine Vielfalt der Gesangskunst der unterschiedlichen Stimmen im Jodlerklub vor einem prächtigen Panorama der Lenker Berge in Erfahrung gebracht werden.