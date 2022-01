Astronomische Entdeckung – Der erste Mond in einem anderen Sonnensystem? Ein Forscherteam mit Schweizer Beteiligung hat in einem fernen Sonnensystem einen unerwartet grossen Mond aufgespürt, der um einen Exoplaneten kreist. Noch muss der Fund bestätigt werden. Joachim Laukenmann

Die Erde hat einen Mond, hier aufgenommen beim Doppelberg Les Jumelles im Wallis. Nun gibt es Hinweise auf einen Mond in einem anderen Sonnensystem. Foto: Keystone

Die Erde hat einen, der Mars zwei, Jupiter und Saturn rund 80: Monde sind in unserem Sonnensystem häufige Begleiter, vor allem der äusseren Planeten. Entsprechend wäre zu erwarten, dass auch Planeten, die um andere Sterne kreisen, Monde besitzen.

Einen ersten Kandidaten hatten Astronomen 2018 vorgeschlagen. Er heisst Kepler-1625 b-i und soll den mit dem Kepler-Weltraumteleskop entdeckten Exoplaneten Kepler-1625 b umkreisen. Aber um als Entdeckung zu gelten, sind die Hinweise noch zu schwach.