Oberster Berner Baumeister – Der erste Cornettist greift zum Taktstock Der neue Präsident des Bernischen Baumeisterverbandes kommt aus Eriswil. Adrian Meer leitet die Kibag in Langenthal. Entspannung findet er in der Blasmusik. Jürg Rettenmund

«Die wenigsten Langenthaler haben bemerkt, dass aus der König Bauunternehmung die Kibag Langenthal geworden ist», sagt Adrian Meer. Foto: Raphael Moser

Samstag, 19. Januar 2019, in der Kirche Menzberg im Napfgebiet. Adrian Meer setzt sein Cornett an die Lippen. André Gygli hebt seinen Taktstock. «Vrenelis Tanz» ertönt. Die Brass Explosion gibt ihr Neujahrskonzert. Das Konzertvideo auf der Website der Formation bietet einen Blick in eine andere Welt. Der Moderator spricht davon, dass Mittanzen wohl kaum möglich ist, weil die Menschen in den Kirchenbänken Schulter an Schulter sitzen.