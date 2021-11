Kantersieg beim HCD – Der erstaunlichste Langnauer Sieg der Saison Die SCL Tigers spielen in Davos ein fast perfektes Powerplay, schiessen fünf Tore im Mitteldrittel und gewinnen 6:1. Kristian Kapp

Die meistdiskutierte Szene des Abends: Der Davoser Enzo Corvi fuhr soeben in Langnaus Goalie Robert Mayer – er erhält vom Schiedsrichter eine 5-Minuten-Strafe, die die SCL Tigers für drei Powerplay-Toren nutzen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Von diesem Spiel wird die kleine Gruppe Langnauer Fans, die den Weg nach Davos auf sich nahm, noch eine Weile reden. Zunächst der verspäteten Ankunft wegen. Der Winter ist über Davos eingebrochen, den ganzen Tag fiel der Schnee, die Reise hoch ins Landwassertal ist komplizierter geworden. Als der ganze Langnauer Fan-Tross gegen Ende des Startdrittels eingetroffen ist, steht es noch 0:0.

Was die Fans verpasst haben: Einen HCD, der zwar druckvoll startet und bald zu zwei sehr guten Chancen kommt: Zunächst Matej Stransky, dann vor allem Axel Simic, der einen Pass Livio Langeneggers abfängt, solo auf Robert Mayer zieht, Langnaus Goalie ausspielt, den Puck aber an den Pfosten drückt.

Die 3 Infos einblenden Aleksi Saarela

SCL-Coach Jason O’Leary verteilt die Eiszeit, kein Langnauer spielt 20 Minuten oder mehr. Mit 19:33 Minuten ist es gar ein Stürmer, der am längsten im Einsatz steht: Saarela. Dominik Egli

Der 23-jährige Offensiv-Verteidiger des HC Davos gab nach knapp vier Wochen Verletzungspause sein Comeback. Er hatte seit dem 6. November nicht mehr gespielt. Claudio Cadonau

Der 33-jährige EV-Zug-Verteidiger kehrt ab nächster Saison zu den SCL Tigers zurück. Der Zürcher spielte schon 2018 bis 2020 in Langnau, nun unterschrieb er bis 2024.

Und doch zeigt sich auch bald: Die Davoser spielen nicht mit derselben Konsequenz wie am Samstag gegen den ZSC, sie schwelgen wohl in Erinnerungen an ihren grossen Sieg – wird da das «kleine» Langnau womöglich unterschätzt? Die Tigers stehen defensiv immer besser und bringen das 0:0 fast problemlos in die erste Pause.

Enzo Corvi sieht vier Tore von der Strafbank aus

Und dann kommt dieses Mitteldrittel. Die Davoser, immer liederlicher und unkonzentrierter. Die Langnauer, immer mutiger und offensiver. Sie merken: Hier liegt was drin. Als kurz vor Spielmitte die Tigers eine Strafe Enzo Corvis dank Jesper Olofssons 19. Saisontor zum 1:0 nutzen, ahnt noch kaum jemand, welche Lawine gleich losgetreten wird. Olofsson trifft sofort nochmals, zwei Minuten später fährt Corvi mit Tempo in Mayer. Das Verdikt: Corvi muss 5 Minuten raus, allerdings ohne Ausschluss, da es kein Check gegen den Kopf war.

Corvi sieht drei weitere Langnauer Treffer von der Strafbank aus – das könnte durchaus irgendein Rekord sein. Das Powerplay der Tigers funktioniert wie im Training. Harri Pesonen trifft, Patrick Petrinis Direktabnahme unter die Latte ist das Highlight, bei Pascal Bergers 0:5 zeigt Davos’ Boxplay bereits Auflösungserscheinungen. 5:0, fünf Tore in acht Minuten. Was will das Langnauer Fanherz mehr?

Einer der vier Pfostenschüsse der Davoser: Hier wird Axel Simic tatsächlich keinen Treffer erzielen – Robert Mayer im Langnauer Tor kann nur noch zusehen und hoffen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Natürlich ist das die Entscheidung, gemäss offiziellen Statistikbüchern soll in der Neuzeit der NLA noch nie ein 5:0 verspielt worden sein. Die Tigers gewinnen 6:1, ihre Fans können sich auch im Schlussdrittel amüsieren: Über Olofssons Hattrick. Darüber, wie der mit grosser Vorgeschichte aus Davos gekommene Mayer Schuss um Schuss hält. Oder wie der HCD drei Mal den Pfosten trifft.

Mayers Shutout wird 112 Sekunden vor Schluss zwar vereitelt, doch das ist eine Randnotiz. Wichtiger für die Tigers: Sie holen nach dem Punkt in Zug letzten Freitag nun deren drei in Davos und zeigen, dass sie noch am Leben sind im Kampf ums Pre-Playoff.

Telegramm: Infos einblenden Davos – SCL Tigers 1:6 (0:0, 0:5, 1:1) 3134 Zuschauer. Tore: 30. Olofsson (Pesonen, Saarela/Ausschluss Corvi) 0:1. 33. (32:00) Olofsson (Grenier, Langenegger) 0:2. 35. Pesonen (Grenier, Olofsson/Ausschluss Corvi) 0:3. 37. Petrini (Grossniklaus, Schweri/Ausschluss Corvi) 0:4. 38. Berger (Sturny, Grossniklaus/Ausschluss Corvi) 0:5. 52. Olofsson (Grenier) 0:6. 59. (58:08) Simic (Dominik Egli, Ambühl) 1:6. Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Corvi) Davos, 3mal 2 Minuten SCL Tigers. Bemerkungen: Davos ohne Nussbaumer, SCL ohne Stettler, Weibel, Zaetta, Flavio Schmutz (verletzt), Guggenheim (krank). – Pfostenschüsse (alle Davos): 7. Simic, 48. Julian Schmutz, 57. Nygren, 59. (58:39) Barandun.– 38. Frehner (Davos) nach Schuss ins Gesicht verletzt ausgeschieden. – Goaliewechsel Davos: Ab 40:00 Senn für Aeschlimann.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

