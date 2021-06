Opel Manta GSe – Der entölte Blitz Opel sucht eine neue Identität. Weil es dafür in der Firmenfamilie Stellantis mehr braucht als nur ein neues Markengesicht, besinnt sich Opel auf alte Stärken – und richtet den Blick nach vorn. Thomas Geiger

Der Manta GSe ElektroMod soll eine neue Identität für die Marke Opel schaffen. Foto: Opel

Was ist Opel und wofür stehen wir? Das ist eine Frage, die sich in Rüsselsheim derzeit viele stellen. Denn nachdem die Deutschen erst von General Motors aus Detroit gegängelt wurden, dann als Neuzugang in der PSA-Familie nach einer Pariser Pfeife tanzen mussten und jetzt ihren Platz in der riesigen Stellantis-Gruppe suchen, ist die eigene Identität wichtiger denn je. Und nur wenn sie eine überzeugende Antwort auf diese Frage finden, werden sie im buntesten Markenstrauss, den ein Autokonzern aktuell zu bieten hat, eine sichere Zukunft haben.

Das wissen auch Quentin Huber und Pierre-Oliver Garcia, die sich im Marketing und beim Design weniger um Modelle als die Marke selbst kümmern und die Selbstfindung mit einem ganz speziellen Projekt beflügeln. Denn sie gehören zu den Initiatoren des Manta GSe ElektroMod, der den Blick gleichzeitig zurück und nach vorne richtet und so eine neue Identität für Opel schaffen will.