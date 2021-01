Hochwasser der Langeten – Der Entlastungsstollen ist in Betrieb Der Fluss führte zwar viel Wasser, die neuen Schutzbauten im oberen Tal brauchte es jedoch nicht. Lediglich der Entlastungsstollen in Madiswil ging in Betrieb.

Beim Wuhrplatz in Langenthal kam die Langeten zwar hoch, blieb aber in ihrem Bett. Foto: Christian Pfander

Trotz starkem Anstieg verliess die Langeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Bett nicht. Gemessen wird ihr Abfluss unterhalb von Huttwil. Das Maximum betrug 13 Kubikmeter pro Sekunde. Gefährlich wird es ab 15 Kubikmeter.

In den letzten Jahren haben Huttwil, Rohrbach und Madiswil grosse Schutzwerke gebaut. Diese brauchte es bisher jedoch nicht, wie Hans Mathys, Mitglied des Steuerungsausschusses der drei Gemeinden, erklärt.

Auch in Langenthal blieb die Nacht von Donnerstag auf Freitag ruhig, nachdem der Werkhof die Ufertreppe am Wuhrplatz vorsorglich abgesperrt hatte. In Betrieb ging hingegen der Entlastungsstollen bei Madiswil, und zwar bereits am Donnerstag um 12.40 Uhr. Im Maximum wurden gemäss Beat Schöni, Sekretär des Hochwasserschutzverbandes unteres Langetental, von total 14 Kubikmeter pro Sekunde rund 5 der Aare zugeleitet.

jr