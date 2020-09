Vorwürfe an Könizer Verwaltung – Der entlassene Schwimmbadchef fühlt sich ungerecht behandelt Ein Zusammenstoss mit dem Wirt, Unregelmässigkeiten bei den Arbeitszeiten: Die Gründe für seine Entlassung will Pascal Blatter nicht akzeptieren. Stephan Künzi

Die Flying Pläntschers luden im Sommer 2018 zur Wasserspringshow in die Weiermatt – hinter den Kulissen des Könizer Schwimmbads begann es zu dieser Zeit bereits zu brodeln. Foto: Iris Andermatt

Als Pascal Blatter am Vormittag des 11. Dezember 2018 zu einer Sitzung in der Könizer Verwaltung aufgeboten wurde, ging er davon aus, dass der kommende Sommer das Thema sein würde. So, wie er es in den Vorjahren immer erlebt hatte, wenn die alte Saison im Schwimmbad Weiermatt abgeschlossen war und die neue Saison bereits ihre Schatten vorauswarf.