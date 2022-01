Outdoor-Eisfeld Langnau – Der Eismeister kümmert sich sogar um das Feuer In diesem kalten Winter hat Langnau einen neuen, herzerwärmenden Treffpunkt. Die Eisbahn mit Gastro-Chalet zieht scharenweise Leute an. Livia Bieri

Feuer und Eis: Zauberhafte Atmosphäre rund um das Outdoor-Eisfeld in Langnau. Foto: Susanne Keller

Aus den Lautsprechern erklingt Musik, das weisse Eis leuchtet in den Farben der verschiedenen Scheinwerfer, die um das Feld herum aufgestellt sind. Dieses wird von mobilen Schaumstoffblöcken in zwei Hälften getrennt. Die linke ist für den freien Eislauf reserviert. Ein paar Kinder üben dort das Schlittschuhlaufen, zwei junge Pärchen und wenige Erwachsene drehen ihre Runden. In der Ecke stehen blaue Plastikrobben bereit, die ungeübten Läufern auf dem glatten Untergrund Halt bieten.