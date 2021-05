YB verliert seinen Trainer – Der einst barsche Ehrgeizling geht als souveräner «Mister» Gerardo Seoane verlässt YB in Richtung Bayer Leverkusen. Und macht damit den nächsten Schritt in seiner beeindruckend steilen Karriere, in der er es bislang verstand, seine Schwächen konsequent auszumerzen. Moritz Marthaler

Er kam als Überraschung – und geht als Gewinner: Gerardo Seoanes Weg führt ihn als Nächstes in die Bundesliga. Bild: Manuel Zingg

Die Super League steht vor ihrem letzten Spieltag, doch die Szene spielt vor vier Wochen. So lange schon steht Gerardo Seoane mit den Young Boys unumstösslich als neuer Meister fest, und alleine dieser Durchmarsch mit dem frühesten Titelgewinn in der Geschichte der Liga verdeutlicht den Erfolg, den Seoane in Bern realisierte.

Er sagte also: «Meine Denkweise ist nicht, dass man dann gehen sollte, wenn es am schönsten ist und es nur noch zu verlieren gibt. Ich verliere nie, ich lerne.» Es war eine Parade ganz im Stile des 42-Jährigen. Obwohl sein Abgang bei YB mit jedem seiner drei Meistertitel wahrscheinlicher geworden war und es seit Wochen Avancen gerade aus der Bundesliga gab, verstand er es immer, in seinem weiteren Wirken in der Schweiz die volle Ernsthaftigkeit zu bewahren.