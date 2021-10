Berner Zertifikats-Befürworterin – «Die andere Seite ist aggressiv. Wir sind alle so nett.» Künstlerin Rose Doblies ist für das Covid-Zertifikat. Und fast so laut wie die Gegner – etwa in der SRF-Arena. Was treibt sie an? Johannes Reichen

Rose Doblies in ihrer Wohnung in Bern. Foto: Adrian Moser

Sie sei ein Bühnenmensch, sagt Rose Marie Denise Doblies. «Bühnenmenschen brauchen Publikum.»

153’000 Personen schauten zu, als sie am 24. September Gast in der «Arena» des Schweizer Fernsehens war. Doblies ist Künstlerin und ehemalige Pflegefachfrau und lebt in Bern. Sie sass in der zweiten Reihe, nach 55 Minuten erteilte ihr Moderator Sandro Brotz das Wort. Da blies Doblies zum Angriff.

Über die Impfbereitschaft sagte sie: «Wäre die Situation so wie in Portugal, wir könnten normal weiterleben.» Dort seien 84 Prozent geimpft. «Ich verstehe es nicht, es ist eine Katastrophe, inakzeptabel.»