Bernisch-Kantonales Schwingfest – Der eine Sieger wird langsam unheimlich, der andere schwärmt Die Erfolgsserie von Fabian Staudenmann endet auch in Tramelan nicht. Den Sieg teilt er sich für einmal mit Matthias Aeschbacher. Das Interesse zieht jedoch jemand anderes auf sich. Philipp Rindlisbacher

Zwei würdige Sieger: Matthias Aeschbacher (links) und Fabian Staudenmann triumphieren im Berner Jura. Foto: Markus Grunder

Der Schlussgang: Und dann liegt Wenger doch auf dem Rücken

Dominanter gehts nicht: Fabian Staudenmann bodigt im Schlussgang sein Jugendidol Kilian Wenger. Foto: Markus Grunder

Lange wird im Einteilungskampfgericht diskutiert, ungewöhnlich lange. Nach fünf Gängen liegen Kilian Wenger, Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher punktgleich an der Spitze – Letzterer wird nicht für den Schlussgang berücksichtigt. Es ist die richtige Wahl, weil Aeschbacher schon im vierten Gang von Wenger gebodigt worden ist und Staudenmann ohne Niederlage dasteht.

Wobei es diese Diskussionen gar nicht gegeben hätte, wäre da nicht diese folgenschwere Hundertstel-Entscheidung gewesen: Im fünften Gang müht sich Wenger mit Lars Zaugg ab, kommt dann aber doch noch zum Resultat. Nur: Der Unparteiische hat den Kampf einen Wimpernschlag zuvor für beendet erklärt – Wenger kann sein Pech kaum fassen. Und so reicht dem Schwingerkönig von 2010 im Schlussgang kein Gestellter zum Festsieg. Zu diesem kommt es auch nicht: Nach Staudenmanns x-tem Angriff muss Wenger kapitulieren.

Die Sieger: Premiere und Erleichterung

«Ich bin wieder da»: Matthias Aeschbacher holt nach 2019 seinen zweiten Sieg am Bernisch-Kantonalen. Foto: Markus Grunder

Staudenmann ist nicht der Einzige, der sich in Tramelan schultern lässt. Auch Aeschbacher totalisiert 58.50 Punkte, er wird in der Rangliste als 1b geführt. Es ist der erste Saisonsieg und der 14. insgesamt für den Emmentaler, der am Eidgenössischen in Pratteln im Schlussgang Joel Wicki an den Rand einer Niederlage brachte. Der 31-Jährige stellt hohe Ansprüche an sich, setzt sich hohe Ziele, insofern war der bisherige Saisonverlauf für ihn nicht zufriedenstellend. Nun sagt er erleichtert: «Ich bin wieder voll da.»

Bei Staudenmann wiederum gehen einem die Superlative aus. Wenn er antritt, gewinnt er – so geht das seit Beginn der Hallensaison im Februar. 47 von 54 Gängen hat er in diesem Jahr gewonnen und dabei nie verloren, die Siegquote beläuft sich auf 87 Prozent. Er agiert mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht. Co-Sieger Aeschbacher sagt: «Hut ab vor Fäbu. Es ist der Wahnsinn, was er leistet. Er ist der verdiente Champion.» Und fügt bescheiden an: «Ich stehe nur daneben.»

Staudenmann hat der Reihe nach das Emmentalische, das Mittelländische, das Oberaargauische, am Schwarzsee und nun erstmals das Bernisch-Kantonale gewonnen. Bereits wird die Frage aufgeworfen, ob er heuer sämtliche Feste siegreich beenden wird. Der Erfolg gegen sein Jugendidol Wenger, wegen dem er überhaupt mit dem Schwingen begonnen hat, bedeutet ihm viel.

Die Sorge: Mehrere Eidgenossen fallen aus

Muss pausieren: Der Mittelländer Severin Schwander beklagt Probleme mit dem Knie. Foto: Marcel Bieri

Die Saison ist noch keine zwei Monate alt, aber bereits füllen sich die Wartezimmer der Arztpraxen mit grossen, kräftigen Männern. Im Bernbiet sind gleich mehrere Eidgenossen verletzt; bei Severin Schwander etwa ist das hintere Kreuzband lädiert. Eine Eigenbluttherapie soll zur Linderung der Beschwerden führen, noch hat der 2-Meter-Hüne das Jahr nicht ganz abgeschrieben.

Frühestens auf dem Brünig wieder mittun wird Remo Käser, die Probleme mit dem Nacken scheinen sich zu einer «never-ending story» zu entwickeln. Was bereits bei Vater und Schwingerkönig Adrian galt (Rücktritt mit 28), trifft auch auf den Junior zu: Der Halswirbelbereich ist die Schwachstelle, was wohl auch dem Schwingstil geschuldet ist. Der Rückschlag ist ärgerlich, glänzte Käser doch am Oberaargauischen mit Rang 2. Nach seinem Misstritt am Bündner-Glarner legte Curdin Orlik derweil vorsichtshalber eine Pause ein, bei Dauerpatient Michael Wiget lässt die komplizierte Rippenverletzung nach wie vor kein Comeback zu.

Auch Kilian von Weissenfluh brach sich Ende April eine Rippe, der Haslitaler aber ist zurück im Sägemehl: Als Sechster holt er den Kranz.

Die Gäste: Am Komfort lag es nicht

Herkulesaufgabe: Die Gästeschwinger (unten der Nordostschweizer Martin Herrsche) hatten in Tramelan einen schweren Stand. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Gästeschwinger verbringen am Bernisch-Kantonalen für gewöhnlich keinen gemütlichen Sonntag. Zu stark ist die Konkurrenz – weshalb die gegnerischen Teilverbände seit Jahren selten die erste Garde ins Bernbiet schicken. Und weil gleichzeitig in der Nordost- und der Nordwestschweiz geschwungen wird, fehlen unter den Auswärtigen die ganz grossen Namen. Insofern überrascht es nicht, können die Gäste nicht um den Sieg mitschwingen, immerhin aber holen Martin Herrsche, Joel Strebel und Mike Müllestein Eichenlaub. Am Komfort mangelte es nicht – Herrsche und Konsorten erhielten gar eine eigene Garderobe zugeteilt.

Ach ja: Auch die Berner schicken nicht ihre Trumpfasse ans Nordostschweizerische in Mollis: Gustav Steffen und Patrick Schenk glänzen jedoch mit den Rängen 5 und 6.

Der Rahmen: Ein Dorffest-Überfluss

Der Berner Jura sei halt weiter von Emmental und Oberland entfernt als umgekehrt, so sagen das die Organisatoren. Alles klar? Nun, die grosse Euphorie ist rund ums prestigeträchtige Kräftemessen in Tramelan nie ausgebrochen. Weshalb der Veranstalter nervös wurde und via diverse Kanäle fast schon verzweifelt dazu aufrief, doch bitte Tickets zu kaufen. Selbst Christian Stucki rührte die Werbetrommel.

In der Region habe es am Wochenende nun mal diverse Dorffeste gegeben, wird moniert – Chilbi-Überfluss also. Nun, die 6000 Zuschauer fassende Arena ist dann letztlich doch gut gefüllt. Und nach heiklen Entscheiden der Unparteiischen wird gar gepfiffen, wobei der Speaker umgehend zur Zurückhaltung auffordert. Anzumerken gilt es, dass seit 2014 nie weniger Publikum an einem Kantonalen zugegen war.

Der Star: Stucki hier, Stucki da, Stucki überall

Gefragter Mann: Rund um Christian Stucki wird es so schnell kaum ruhig werden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Seit zwei Wochen ist er im Schwinger-Ruhestand. Und doch dreht sich in Tramelan vieles um ihn. Christian Stucki steht auf der Titelseite des Festführers, sein Kopf schmückt die Homepage und die Plakate – und er gibt am Stand eines Sponsors eine Stunde lang Autogramme. Gäbe es eine Schweizer Meisterschaft darin, für Selfies zur Verfügung zu stehen, der Lysser würde überlegen triumphieren.

Entzugserscheinungen werde er so schnell keine bekommen, sagt Stucki, der demnächst sowieso eine andere Bühne betreten wird. Am Landschaftstheater Ballenberg spielt er im Stück «Wyberhaagge – Drama am Schwingfest» ab dem 5. Juli eine Nebenrolle. Der Text jedenfalls ist auswendig gelernt. Frage: Herr Stucki, wechseln Sie vom Sägemehl dereinst auf die Kinoleinwand? Antwort: «Schauen wir, ob Angebote kommen. Sag niemals nie!»

Die Kranzgewinner: Infos einblenden 1a Fabian Staudenmann (Guggisberg) 58.50. 1b Matthias Aeschbacher (Rüegsauschachen) 58.50. 2. Adrian Walther (Habstetten) 57.50. 3. Ivan Thöni (Innertkirchen) 57.50. 4a Kilian Wenger (Horboden) 57.25. 4b Lars Zaugg (Aeschau) 57.25. 4c Michael Ledermann (Mamishaus) 57.25. 4d Michael Moser (Biglen) 57.25. 5a Thomas Sempach (Heimenschwand) 57.00. 5b Bernhard Kämpf (Sigriswil) 57.00. 6a Kilian von Weissenfluh (Hasliberg Hohfluh) 56.75. 6b Matthieu Burger (Les Prés-d’ Orvin) 56.75. 7a Richard Tschanz (Eriz) 56.50. 7b Martin Herrsche (Appenzell) 56.60. 8a Ruedi Roschi (Oey) 56.25. 8b Mike Müllestein (Steinerberg) 56.25. 9a Joel Strebel (Aristau) 56.00. 9b Simon Graf (Schwanden) 56.00. 10a Konrad Steffen (Koppigen) 55.75. 10b Alexander Kämpf (Amsoldingen) 55.75. 10c Fabian Schärz (Aeschi b. Spiez) 55.75. 10c Sandro Galli (Biglen) 55.75.

