Finanzen in Seeberg – Der Einbruch bei den Steuern blieb aus Die Gemeinde rechnet damit, dass sich die finanziellen Folgen der Pandemie erst 2021 bemerkbar machen. Ihre Exekutive will sie besser entlöhnen. Sebastian Weber

Das Jahr 2020 fiel für die Gemeinde Seeberg finanziell besser aus als budgetiert. Foto: Susanne Keller

Die Rechnung 2020 der Gemeinde Seeberg fällt weniger schlecht aus als erwartet. So schliessen zwar sowohl der Gesamthaushalt (162’400 Franken) als auch der allgemeine Haushalt (146’600 Franken) mit einem Minus ab. In beiden Fällen bedeutet dies aber eine deutliche Besserstellung gegenüber dem Budget von 195’400 respektive 146’000 Franken. Dies bei einer unveränderten Steueranlage von 1,65 Einheiten. «Das ist natürlich sehr erfreulich», sagt Gemeindepräsidentin Martina Brühlmeier (Die Mitte).

Was sogleich ins Auge sticht: Die Nettoinvestitionen lagen voriges Jahr mit rund 251’000 Franken deutlich tiefer als budgetiert (630’000). Es seien höhere Ausgaben bei den Massnahmen der generellen Entwässerungsplanung und der Einbau des Deckbelags Leinackerstrasse budgetiert gewesen, die nicht ausgeführt worden seien, heisst es in der Botschaft. Zudem seien noch ausstehende Subventionen und Beiträge an das Hochwasserschutzprojekt Mutzbach eingegangen.