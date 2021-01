Podcast «Alles klar, Amerika?» – Der eifrige Joe Biden Corona, Migration, Klima, Wirtschaft: Beinahe hyperaktiv wirkt der neue Präsident während seiner ersten Amtswoche. Wie nachhaltig ist das? Antworten in unserem US-Podcast. Philipp Loser

Der neue Präsident bei der Arbeit. Hier unterzeichnet Joe Biden eine Verordnung im Kampf gegen den Klimawandel. Foto: Keystone

Nach der «Entscheidung 2020» ist vor «Alles klar, Amerika?». Unser USA-Podcast hat einen neuen Namen erhalten, sonst bleibt alles beim Alten. Einmal in der Woche reden die US-Korrespondenten Alan Cassidy und Martin Kilian an dieser Stelle über die Irrungen und Wirrungen der amerikanischen Politik.

Diese Woche: All die Entscheidungen! Eine Woche ist Joe Biden nun im Amt, und es wird klar, dass er sein Land in eine ganz andere Richtung steuern will als sein Vorgänger. Biden hat Verordnungen zur Pandemie-Bekämpfung, zur Migration, zum Klima und zur Wirtschaft verabschiedet. Im Gespräch mit Philipp Loser geht Alan Cassidy die einzelnen Entscheidungen durch und bewertet, wie nachhaltig der Aktionismus des neuen Präsidenten ist.