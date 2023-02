Neuer Blick auf Paris – Der Eiffelturm bekommt Konkurrenz Stararchitekt Jean Nouvel hat in Paris ein spektakuläres Wolkenkratzer-Paar gebaut: Die Tours Duo verändern das Gesamtbild – und bieten bisher ungesehene Perspektiven auf die Stadt. Evelyn Pschak von Rebay

Ein, pardon, zwei neue Wahrzeichen für Paris: Die beiden schrägen Tours Duo. Foto: Xavier Popy (REA, Laif)



Wenn man, ein Glas Champagner in der Hand, von der Dachterrasse der Skybar über das nächtliche Paris blickt, auf diesen Lichterteppich 122 Meter unter einem, dann ist es nicht der Eiffelturm weit im Nordwesten, der am schönsten blinkt. Nein, hier, im obersten Stock des Too Hotel, fällt eher die Stadtautobahn Périphérique Est ins Auge: Wie ein diamantbesetztes Collier funkelt das aus Scheinwerfern gewebte Leuchtband am Fusse des Hotelgebäudes und spiegelt sich in der Seine.