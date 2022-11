Dank des Sieges in Bülach – Der EHC Thun übernimmt die Führung in der höchsten Amateurliga In der Myhockey League stossen die Berner Oberländer den EHC Arosa vom Leaderthron. Das überrascht nicht. Jürg Sigel

Gut gefüllte Zuschauerrampen im Grabengut: Der EHC Thun überzeugt. Archivfoto: Patric Spahni

Arosas Siegesserie in der MyHockey League hält lange an. Doch Headcoach Rolf Schrepfer tritt schon nach dem sechsten Spieltag auf die Euphoriebremse. Der ehemalige SCB-Stürmer spricht von einer Momentaufnahme und nennt mehrere Mannschaften, die er zu einem späteren Zeitpunkt in der Tabelle ganz oben klassiert sieht. Den EHC Thun bezeichnet Schrepfer als «eines der drei besten Teams der Liga». Und genau diese Thuner entthronen am Samstag den in Martigny 1:3 bezwungenen Bündner Traditionsclub und führen das Klassement mit 29 Punkten vor Arosa (28), Martigny (27) und Seewen (26) an.