Entscheidung im Playoff-Halbfinal – Zuerst zittern, dann jubeln die Thuner Ein deutliches Verdikt: Der EHC Thun entscheidet die Halbfinalserie in der Myhockey League mit 3:0 für sich. Beim 3:1-Sieg fordert Huttwil den Thunern alles ab. Jürg Sigel

In der 9. Spielminute trifft Pascal Rossel zum 1:0, Siro Nicola Wyss im Tor der Huttwiler ist chancelos. Die Thuner geben die Führung in der Folge nie ab. Foto: Christian Pfander / Tamedia AG

Drei Spiele nur benötigt der EHC Thun gegen Huttwil auf dem Weg in den Final. Die Oberaargauer, zuvor in der Best-of-5-Serie 0:2 in Rücklage geraten, vermögen das Blatt nicht mehr zu wenden. Im Grabengut machen die Berner Oberländer im dritten Playoff-Duell alles klar. 3:1 gewinnen sie, müssen aber leiden – heftig leiden.

Erneut ein packendes Derby

Partie Nummer 3 in diesem Halbfinalderby ähnelt – abgesehen von den leicht nervösen Startminuten – insofern den ersten beiden Begegnungen, als sich Thun und Huttwil erneut ein packendes Duell liefern. Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber, die optisch auf Augenhöhe sind, die beide über herausragende Torhüter verfügen, von denen Thuns Stephan Küenzi die besseren Werte aufweist.

Gerade mal zwei Gegentreffer hatte er in den vorangegangenen vier Playoff-Partien zugelassen – je einen im Viertelfinal gegen Düdingen und am Samstag in Huttwil. Das ist auch ein Verdienst seiner Vorderleute. Die Defensive ist generell das Prunkstück der Thuner. Das ist im dritten Vergleich auch nötig. Huttwil kommt zu mehr gefährlichen Abschlüssen als am Samstag. Doch Küenzi lässt nichts zu – bis auf eine Ausnahme.

Huttwil zu umständlich

Auf der Gegenseite steht Siro Nicola Wyss dem Thun-Keeper in nichts nach. Doch in der neunten Minute ist er machtlos. Pascal Rossel, in Abwesenheit des verletzten Joel Reymondin Captain der Thuner, erzielt das 1:0. Die Gäste erhöhen nach der ersten Pause das Tempo, ihre Bemühungen werden aber nicht belohnt. Dafür erhöht Topscorer Fabian Boss nach vier Minuten auf 2:0. Für einmal sieht Wyss nicht gut aus. Doch nur 18 Sekunden später gelingt Joel Bieri der Anschlusstreffer. Gespielt sind 25 Minuten.

Huttwils Joel Bieri (l.) erzielt den Anschlusstreffer zum 1:2. Es bleibt der einzige Treffer der Oberaargauer an diesem Abend. Foto: Christian Pfander

Und nun drehen die Oberaargauer auf, sind für den Rest des zweiten Drittels die engagiertere Mannschaft, erinnern an die letzte Saison, als sie Basel im Final das Leben schwer machten. Die Huttwiler spielen leidenschaftlich, agieren vor dem Thuner Kasten aber zu umständlich – oder eben, Küenzi lässt sie verzweifeln. Der 2:1-Zwischenstand lässt ein dramatisches drittes Drittel erwarten. Anders als im zweiten Halbfinal an diesem Abend. Da führt Martigny in Arosa zu diesem Zeitpunkt mit 3:0. Die Chancen der Bündner, das Saisonende zu verhindern, sind minim.

Erlösung durch Reymondin

Anders verhält es sich in Thun. Huttwil mobilisiert seine letzten Kräfte, drängt auf den Ausgleich, der längst verdient wäre. Die Berner Oberländer bangen, sie zittern. Mit ihnen der Grossteil der 1109 Zuschauerinnen und Zuschauer. Den Einheimischen bieten sich Konterchancen, aber nun offenbaren auch sie Abschlussschwächen. Dann doch die Erlösung: Gil Reymondin markiert acht Minuten vor Schluss das 3:1. Aufatmen für Thun, Konsternation bei Huttwil.

Am Ende können sich die Thuner über den Einzug in den Playoff-Final der Myhockey League freuen. Foto: Christian Pfander

Nun gegen Martigny

In Arosa ist die Entscheidung inzwischen ebenfalls gefallen. Martigny gewinnt 5:1, steht als Aufsteiger in die Swiss League fest und wird im Final Thuns Widersacher sein. Zwei technisch und spielerisch starke Teams versprechen ab nächsten Dienstag eine ebenso begeisternde Finalserie wie es der Halbfinal zwischen den Berner Oberländern und Huttwil war.

