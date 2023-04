Mit einem «Sweep» in den Final – Der EHC Biel macht die Überraschung perfekt Die Seeländer bezwingen die ZSC Lions zum vierten Mal in Folge, womit sie sich erstmals für den Playoff-Final qualifizieren. Beim 5:3-Sieg machen sie zweimal einen 2-Tore-Rückstand wett. Marco Oppliger

Clubgeschichte geschrieben: Der EHC Biel steht zum ersten Mal in einem Playoff-Final. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es ist kein Ende für schwache Nerven. Aber eines, in dem Helden geboren werden – glückliche und tragische. Die ZSC Lions setzen 140 Sekunden vor Schluss und beim Stand von 3:4 alles auf eine Karte, beordern Torhüter Hrubec für einen sechsten Feldspieler vom Feld. Und dann wird aus allen Rohren auf Biels Goalie Säteri gefeuert. Aber die Scheibe will nicht rein, der Finne hält dicht. Und irgendwann gelangt sie zu dessen Landsmann Toni Rajala – dem Bieler Topskorer – der sie humorlos ins verlassene Zürcher Gehäuse spediert.

Die Seeländer gewinnen damit auch das vierte Spiel gegen die ZSC Lions und ziehen mit einem «Sweep» in den Playoff-Final ein. Es ist das erste Mal überhaupt in der Clubgeschichte, dass sie diesen erreichen. Die drei Meistertitel (1978, 1981, 1983) errang der EHCB vor dem Playoff-Zeitalter.



Die 3 Infos einblenden Damien Brunner Der Stürmer läuft erstmals seit dem 21. März und Spiel 4 im Viertelfinal in Bern wieder für den EHCB auf. Er liess seine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zuletzt von einem Spezialisten in Bellinzona behandeln. Oliver David Biels Assistenz-Coach fehlt in Zürich krankheitsbedingt, er wird von Sportchef Martin Steinegger vertreten. Und auch sonst könnte David dem EHC Biel bald fehlen, gemäss der «Kronen Zeitung» soll er Cheftrainer beim EC Red Bull Salzburg werden. ZSC U20 Am Montag durfte die U17-Auswahl des EHC Biel dem Publikum den Pokal präsentieren. In Zürich ist es nun die U20-Equipe der Lions, die sich vom Anhang nach dem errungenen Meistertitel feiern lässt.



Überragendes Powerplay

Dabei beginnt der Abend zweifellos nicht nach dem Gusto der Equipe von Antti Törmänen. Weil es erstmals in dieser Serie die Zürcher sind, die den besseren Start erwischen. Lammikko bringt sie nach fünf Minuten im Powerplay in Führung, was ihnen einen sichtlichen Schub verleiht. Mussten sich die Lions am Montag in Biel phasenweise noch vorführen lassen, bestimmen sie nun Tempo und Gangart – und treffen durch Andrighetto zum 2:0.

Doch ist das Gebilde des letztjährigen Playoff-Finalisten erstaunlich fragil. Respektive verfügen die Bieler in diesen Tagen über ein bemerkenswertes Selbstvertrauen, das sich vorab im Powerplay äussert. Im Viertelfinal gegen den SCB hatten sie aus ihrem Überzahlspiel kaum Kapital schlagen können und aus 19 Gelegenheiten nur 3 Tore erzielt. Tempi passati. Im Halbfinal gilt: Spielt Biel im Powerplay, brennt es vor ZSC-Keeper Hrubec lichterloh. Das zeigt sich ganz besonders in diesem vierten Rencontre: Erst trifft Hofer noch im Startdrittel zum Anschluss, dann gleichen Olofsson und Sallinen – der ZSC hatte zwischendurch auf 3:1 erhöht – die Partie vor der zweiten Sirene wieder aus.

Damit bringen es die Bieler im Halbfinal auf 6 Powerplay-Tore, was einem Effizienz-Wert von überragenden 46,15 Prozent entspricht.

Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Und so singt der Bieler Anhang vom «Finale». Es ist für viele Fans ein Szenario, das noch vor nicht allzu langer Zeit utopisch erschien. Aber mit dem Einzug in die Tissot-Arena im Herbst 2015 entwickelte sich der EHC Biel Stück für Stück vom Aussenseiter zum Club der erweiterten Spitzenklasse. Mit Kontinuität im Umfeld – CEO Villard arbeitet seit 2003, Sportchef Steinegger seit 2012 und Coach Törmänen seit 2017 im Verein – und mit gezielten Transfers von Topspielern. Nun kann er die Früchte dafür ernten.

Ganz anders präsentiert sich die Situation für die ZSC Lions. Trotz des Trainerwechsels von Rikard Grönborg zu Marc Crawford kam das hochdekorierte Ensemble nie richtig auf Touren. Dass es gegen Biel nicht zu einem einzigen Sieg reichte, ist für die Zürcher eine riesige Enttäuschung.



Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Biel 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

12’000 Zuschauer (ausverkauft). – Tore: 6. Lammiko (Roe, Kukan/Ausschluss Grossmann) 1:0. 10. Andrighetto (Azevedo, Texier) 2:0. 12. Hofer (Rathgeb, Haas/Ausschluss Roe) 2:1. 30. Lehtonen (Azevedo, Andrighetto/Ausschluss Brunner) 3:1. 34. Olofsson (Haas, Rathgeb/Ausschluss Azevedo) 3:2. 37. Sallinen (Rajala, Jakowenko/Ausschluss Bodenmann) 3:3. 52. Lööv (Haas) 3:4. 59. Rajala (ins leere Tor) 3:5. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4-mal 2 Minuten gegen Biel.



Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Hischier, Cunti, Künzle; Stampfli, Froidevaux, Schläpfer; Tanner.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.