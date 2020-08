Nachruf auf Werner Düggelin – Der Dügg ist tot Werner Düggelin, einer der grossen Regisseure des deutschsprachigen Theaters, ist 90-jährig gestorben. Wir werden seinesgleichen nicht mehr sehn. Christoph Schneider

Der Schweizer Regisseur Werner Düggelin in der Kulisse des Stücks «Der Geizige», aufgenommen 2005, im Schauspielhaus Zürich. Foto: Keystone

Der Regisseur Werner Düggelin war einer der Reinen, die er selbst bewunderte, und weil er es war, hätte er so etwas Feierliches nie von sich selbst gesagt. Das lag ihm nicht, bei allem Selbstbewusstsein. Er hat die Reinheit nicht als Panzer aus Pathos um sich getragen, sondern als Traum in sich. In Interviews nannte er diesen Traum ganz einfach «Leidenschaft»; und je älter er wurde, desto sehnsüchtiger klang das, weil am Theater, wie er sagte, die «Spinner» immer weniger und die «Quotenidioten» immer mehr würden.