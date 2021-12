Neue Corona-Massnahmen – Der Druck für Massentests an Berner Schulen steigt Erst vor wenigen Monaten hat der Kanton Bern die Strategie der Massentests an Schulen aufgegeben. Nun könnte ihn der Bundesrat erneut dazu zwingen. Das kommt nicht bei allen gut an. Mathias Streit Cedric Fröhlich

Bis zum September waren regelmässige Spucktests in Berner Schulen Standard. (Archivbild) Foto: Anna-Tia Buss

Eigentlich war die Position des Regierungsrats klar: Im Kanton Bern soll es keine regelmässigen Massentests an Schulen mehr geben. Nun könnte sich das aber bald schon ändern. Der Bundesrat hat am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag präsentiert. Konkret sollen alle obligatorischen Schulen sowie die Berufsschulen und Mittelschulen zu repetitiven Tests verpflichtet werden. Die Massnahme würde ab dem 6. Dezember und vorerst bis zum 24. Januar gelten. Bis Mittwochabend haben die Kantone Zeit, sich zu den Vorschlägen des Bundesrats zu äussern.

Klar ist: Support für die Massnahme ist aus dem Kanton Bern nicht zu erwarten. Trotz Kritik hielt Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) am Konzept der Ausbruchtests fest. In diesem System wird eine Schulklasse erst getestet, wenn in einer Klasse mehr als drei positive Fälle innert fünf Tagen vorkommen. Der Berner Gesundheitsdirektor wollte sich am Dienstagabend nicht zur Frage äussern, was er vom Vorschlag des Bundesrats hält. Der Regierungsrat hat bis zum Mittwochabend Zeit, dem Bundesrat eine Antwort zu geben.