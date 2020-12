Thun vor dem Duell mit GC – Der Druck fällt ab, das Selbstvertrauen nimmt zu Die Oberländer sind seit sieben Partien ungeschlagen und spielten zuletzt dreimal zu null. Der Trend soll heute Abend anhalten, wenn der Leader aus Zürich in der Stockhorn-Arena gastiert. Marco Spycher

Zuletzt gab es beim FC Thun wieder vermehrt Grund zur Freude. Foto: Freshfocus

Noch Anfang Oktober steckte der FC Thun tief in der Krise. Auf den Abstieg und den Rücktritt von Präsident Markus Lüthi folgte ein enttäuschender Saisonstart in der Challenge League mit einem Punkt aus drei Spielen. Wenige Tage nach dem 1:3 gegen Xamax gab zudem Trainer Marc Schneider sein Amt ab. «Viel mehr kann in einem Verein eigentlich nicht passieren», sagt Sportchef und Vizepräsident Andres Gerber rückblickend.

So wurden aus Träumen vom direkten Wiederaufstieg in die Super League bald einmal Albträume. Und man fragte sich: Quo vadis, FC Thun?