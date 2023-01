Unter dem früheren Topstürmer Mauro Lustrinelli schiesst der FC Thun wenig Tore. Foto: Patric Spahni

In der Stockhorn-Arena geht es bergab. 2019 noch stand der FC Thun im Cupfinal und in der Meisterschaft auf Platz 4. Im darauffolgenden Jahr vermochte er die Klasse nicht zu halten. In der ersten Challenge-League-Saison glückte trotz schwachem Start beinahe der Wiederaufstieg. Die letzte Spielzeit geriet mit Rang 5 enttäuschend. Und nun sind die Berner Oberländer lediglich an 7. Stelle klassiert.