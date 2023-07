Gefordert: Sportchef Dominik Albrecht (links) und Trainer Mauro Lustrinelli. Foto: Patric Spahni

Nichts weniger als eine historische Chance verpasste der FC Thun. Gleich drei Clubs stiegen am Ende der letzten Saison auf: so viele wie wohl nie wieder. Die Berner Oberländer gehörten nicht bloss nicht dazu – sie wurden in der Zehnerliga Sechster und legten damit ihre schwächste Spielzeit seit 2008/2009 hin.