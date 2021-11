Berner 5:2 beim Aufsteiger – Der dritte Sieg des SCB im Pflicht-Triathlon Nach Erfolgen gegen Genf und in Langnau gewinnt der SC Bern bei Ajoie auch das dritte Kellerduell in Serie. Kristian Kapp

Vier Mal Torjubel für den SCB bei Ajoie: Hier feiern Timothy Kast, Beat Gerber, Torschütze Jeremi Gerber, Jan Neuenschwander und Gregory Sciaroni (von links) das frühe 0:1. Foto: Jonathan Vallat (Freshfocus)

Es war bereits die Woche der Wahrheit für den SCB, dabei haben die Berner erst 20 Spiele hinter sich. Doch weil sie hintereinander auf die drei einzigen hinter ihnen rangierten Teams trafen, war der Druck zum Siegen dennoch gross. Mit acht von neun möglichen Punkten hat die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog diese Herausforderung fast perfekt gemeistert, bloss beim 3:2 gegen Servette gewann sie erst nach Verlängerung.

Auf das 5:1 in Langnau folgte nun ein 5:2 bei Aufsteiger Ajoie. Und in einem Spiel, in dem es für die Berner viel zu verlieren, aber fast nichts zu gewinnen gab, machten sie ihre Sache gut. Viel mehr als souverän die budgetierten drei Punkte nach Hause zu nehmen, konnten sie nicht. Und genau das taten sie.

Zu Beginn noch SCB-Topskorer, gelang dem Stürmer danach praktisch nichts mehr. Kein Tor seit dem 1. Oktober, nur ein Assist in den letzten zehn Spielen. Doch nun endet die Negativserie: 2 Tore für den Stürmer. Mathias Joggi

Wegen Personalnot bei Ajoie spielt der Stürmer seit sechs Partien in der Abwehr. Da kommen beim Bieler gute Erinnerungen hoch: Seinen einzigen NLA-Titel holte er als Abwehrspieler in Davos, Arno Del Curto hatte ihn «umfunktioniert». Nick Meile

Nach seinem NL-Debüt am 23. Oktober gegen Davos (3:6) kommt der 17-jährige Verteidiger zu seinem zweiten Spiel in der 1. Mannschaft. Er erhält 5:08 Minuten Eiszeit.

Es darf natürlich nicht vergessen werden, dass es sich beim Gegner um die am schwächsten besetzte Mannschaft der Liga handelte. Aber um eine, die sich regelmässig den überlegenen Gegnern mit viel Kampfgeist entgegenstemmt und so zu Punkten zu kommen versucht. Zuletzt gelang dies gleich zwei Mal, das letzte Heimspiel gegen den ZSC gewannen die Ajoulots trotz Zürcher Dauerdruck mit 4:3.

Und plötzlich stand es 1:1

Und das Spiel gegen Bern hatte Potenzial für eine Wiederholung dieser Ereignisse. Auch Bern war von Beginn an klar überlegen und ging früh in Führung. Und auch gegen den SCB kam Ajoie wie aus dem Nichts zum Ausgleich mit dem erst sechsten Schuss nach 27 Minuten. Dies beschreibt auch, für welchen einzigen Berner dieser Abend Frustpotenzial hatte: Goalie Philipp Wüthrich hatte so gut wie nichts zu tun und musste dennoch konstatieren, dass es bei Spielhälfte nur 1:1 stand.

Würden die Jurassier das Spiel wie schon gegen den ZSC unverhofft drehen? Nein, weil der SCB noch vor der zweiten Pause zuvor mehrfach verpasstes plötzlich problemlos nachholte: Drei Tore in drei Minuten, davon zwei durch Cory Conacher, sorgten für das 4:1 nach 40 Minuten – die Entscheidung.

Hier fällt kein Tor: Berns Tristan Scherwey scheitert an Ajoies Goalie Tim Wolf. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es waren, vor allem im Startdrittel, im Berner Spiel viele Tugenden zu sehen, die in dieser Saison bislang alles andere denn selbstverständlich waren: Der stilsichere Spielaufbau, wie der SCB dabei direkt und kontrolliert aus der eigenen Zone kam und die gegnerische eindringen konnte. Der Wille, physisch und aggressiv zu spielen, die Checks fertig zu machen. Ein gutes Powerplay.

Und defensiv liess Bern wenig, in den ersten 20 Minuten sogar nichts zu. Wortwörtlich nichts. Oder um es in der Sprache derAnalytics- Freunde auszudrücken: Für Ajoie wurden im Startdrittel bloss 0,1 expected Goals («zu erwartende Tore») addiert.

Telegramm: Infos einblenden Ajoie – Bern 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) 3638 Zuschauer. Tore: 5. Jeremi Gerber (Sciaroni, Kast) 0:1. 27. Romanenghi (Huber, Pouilly) 1:1. 33. (32:25) Moser (Andersson, Kahun/Ausschluss Hänggi) 1:2. 33. (32:43) Conacher (Daugavins, Scherwey) 1:3. 36. Conacher (Praplan, Scherwey) 1:4. 44. (43:27) Romanenghi (Ausschluss Colin Gerber) 2:4. 50. Moser (Praplan, Kahun/Ausschluss Birbaum) 2:5. Strafen: 4mal 2 Minuten Ajoie, 2mal 2 Minuten Bern. Bemerkungen: Ajoie ohne Rouiller (krank), Hazen, Gauthier-Leduc, Asselin. Bern ohne Blum, Rüfenacht, Pinana, Jeffrey, Thiry, Manato (verletzt). – 9. Pfostenschuss Sciaroni. – 33. (32:43) Time-out Ajoie. – 40. (39:39) Praplan verschiesst (Penalty) 1:5. – 44. (43:50) Fahrni (Bern) verletzt ausgeschieden.

