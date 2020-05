Leserreaktionen – Der dringend benötigte Robin Hood Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

SP-Chef Christian Levrat will mit einem grossen Hilfspaket die Wirtschaft wieder in Schwung bringen – bezahlt von den Reichen. Raphael Moser

Zum Interview mit SP-Chef Christian Levrat «Alles neu sortieren»

Der dringend benötigte Robin Hood

Chrisitan Levrat ist der Robin Hood, den wir jetzt dringend benötigen. Endlich jemand, der sagt, was Sache ist und wie wir funktionieren müssen – und zwar ganzheitlich. Das Interview trifft den Nagel auf den Kopf. Wir brauchen allerdings noch mehr Robin Hoods, damit etwas wirklich Nachhaltiges entsteht und uns in unserer Distanzhaltung, welche oftmals sehr belastend ist, einen zusätzlichen Grund gibt, dies noch auf unbestimmte Zeit einzuhalten.

Eliane Eggimann-Christen, Münsingen

Zum Leserbrief «Respektlos und inkohärent» von Hans Meier

Ein falsches Bild vermittelt

Die flammende SVP-Auslegung vom Leserbriefschreiber vermittelt ein falsches Bild. Schon vor über einem Monat hat Alt-Bundesrat Christoph Blocher mit seiner Tochter und weiteren SVP-Geduldeten ohne fachliche Kenntnisse der Pandemiesituation die Bundesrats-Entscheidungen kritisiert und eine schnelle Öffnung gefordert. In einer Katastrophensituation war das «respektlose» SVP-Wahlpropaganda. Die SVP war auch mitverantwortlich dafür, dass sich der Nationalrat nach Beginn der Krise selbst aus dem Rennen nahm. Und jetzt, wo der Bundesrat das weitere Vorgehen für die Öffnung bestimmt hat, wird an allen Ecken und Enden mit Besserwisserei der Parteien «inkohärent» kritisiert. Nun ist zu hoffen, dass auch die Nationalräte durch die Pandemie etwas gelernt haben. Zu erwarten ist eine lösungsorientierte Zusammenarbeit im Nationalrat anstatt des destruktiven Parteigeplänkels.

Ulrich Flückiger, Langenthal

Zu «Wie schlimm das Insektensterben wirklich ist»

Dreifacher Notstand

Wir befinden uns in einem dreifachen Notstand – im Corona-, Klima- und Pestizidnotstand. Gemeinsam haben sie nur eines: Es braucht Gesetze, Regeln und Anweisungen, die für alle verbindlich sind, um das Schlimmste abzuwenden. Corona ist am harmlosesten: Es ist eine Frage der Zeit, bis die Welle vorüber ist. Bei den andern ist es eine Frage der Zeit, bis es zu spät fürs Handeln ist – wenn Kipppunkte überschritten, Böden und Trinkwasser vergiftet und wichtige Insektenarten ausgestorben sind. Es braucht jetzt, da das Öl so billig ist, eine Lenkungsabgabe auf Benzin, Kerosin und Heizöl, um damit Wärmepumpen, PV-Anlagen und den öffentlichen Verkehr zu vergünstigen. Es braucht eine Lenkungsabgabe auf Pestiziden, die die Kostenwahrheit widerspiegelt, um damit Bioprodukte deutlich zu verbilligen und um so einen allmählichen Strukturwandel, ohne zusätzliche Mittel, finanzieren zu können. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz bei Pestiziden fördert falsche Anreize und muss erhöht werden.

Beat Fischer, Wattenwil

Zum Coronavirus

«An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen»

Vergleicht man die Entwicklung der Corona-Infektionen pro Tag in der Schweiz mit Schweden, Deutschland, Frankreich, Spanien usw., kann man unseren Bundesräten nur gratulieren. Die sieben haben ihre Aufgaben hervorragend gemeistert. Auf die Kommentare der plötzlich aus dem Nichts auferstandenen Experten und Besserwisser können wir getrost verzichten. Es gilt immer noch: «An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!»

Ruedi Studer, Niederscherli

Zitat des Tages

Zu «Wer die Krise aushält – und wer nicht»

Wirtschaft ist nicht alles

Der Artikel sagt nur die halbe Wahrheit. Man hört natürlich gerne, dass die Staatsverschuldung der Schweiz gegenüber Italien und anderen Ländern geringfügig ist und keine bedrohliche Situation besteht. Aber wie sieht es mit der Verschuldung der privaten Haushalte aus? Diese Gegenüberstellung lässt der Artikel leider vermissen. Die Schweiz weist in puncto Privatverschuldung eine der höchsten Quoten weltweit auf. Eine Warnung, die zu wenig Beachtung findet. Die Finanzkrise vor gut 10 Jahren hat gezeigt, wie gefährlich der stetige Anstieg von Hypotheken ist, wenn die Wirtschaft für längere Zeit am Boden ist. Das Schweizer Finanzsystem ist stärker als andere Länder abhängig von einer stetigen, gut laufenden Wirtschaft. Aber dass Wirtschaft nicht alles ist, zeigt sich heute ganz besonders.

Dieter Noll, Thun