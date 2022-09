Tagestipp: Comedy im Ono – Der Drachen mit dem Lachen Der rumänische Komiker Dragos tourt aktuell durch Europa – sein schwarzer Humor richtet er dabei oft gegen sich selber. Jessica King

Dragos lebt aktuell nicht mehr in Rumänien, sondern in Berlin – und macht Comedy auf Englisch. Foto: zvg

Seine erste Comedyshow hiess «Hungry Hungry Dragon», damit tourte er durch über 70 europäische Städte. Nun ist der rumänische Komiker Dragos mit einer neuen Show zurück – der Humor in «Best Case Scenario» bleibt jedoch gleich dunkel wie zuvor. Er macht sich nicht nur über sich selber lustig, sondern auch über seine Heimat, andere europäische Kulturen oder Brexit. Die Witze sind teilweise so bitterböse, dass man sich das Lachen eigentlich verkneifen will – was jedoch nicht immer gelingt. (jek)

