Debatte im GGR Steffisburg – Der Dorfplatz ist zurück auf dem politischen Parkett Noch heuer will der Gemeinderat von Steffisburg eine Projektgruppe einsetzen, welche die Umgestaltung des Dorfplatzes in Angriff nimmt. Marco Zysset

Schon vor 15 Jahren, als dieses Bild gemacht wurde, war die Gestaltung des Dorfplatzes Thema in der Steffisburger Politik. Das Aussehen des Platzes hat sich seither nicht verändert. Foto: Patric Spahni

«Der Gemeinderat wird beauftragt, auf dem Dorfplatz Steffisburg einen Begegnungsplatz für die ganze Bevölkerung zu realisieren.» Das fordert die Fraktion von GLP und Mitte im Grossen Gemeinderat (GGR) Steffisburg. Sie begründet ihre Forderung nach einem «multifunktionell nutzbaren» Platz unter anderem damit, dass mittlerweile das öffentliche Parkhaus Oberdorf als Teil der Überbauung Scheidgasse in Betrieb und die Bauerei an der Scheidgasse, am Landhaus und rund um den Dorfplatz abgeschlossen ist.