Im Grütli Wasen gehts weiter – Der Dorfpfarrer hat einen Beizer gefunden Sozusagen in letzter Minute gingen doch noch Bewerbungen ein. Bernhard Tscherne bringt Österreichisches ins Emmental. Susanne Graf

Am 25. März wirten Doris und Markus Zürcher (sitzend) zum letzten Mal. Eine Woche später übernimmt Bernhard Tscherne. Foto: Beat Mathys

Um die Weihnachtszeit seien sie alle leicht depressiv gewesen, sagt Matthias Zehnder. Er ist Pfarrer in Wasen und spricht für den Vorstand des Vereins IG Grütli. In trübe Stimmung gerieten die Mitglieder nicht etwa wegen der dunklen Winterzeit, sondern weil trotz intensiver Suche auf allen denkbaren Kanälen kein Wirt, keine Wirtin Interesse zeigte an der Dorfbeiz. Keine einzige Bewerbung war bis dahin eingegangen.