Kunst in Dürrenroth – Der Dorfladen ist jetzt eine Galerie Immer mehr kleine Kunstgalerien werden geschlossen. Der Oberaargauer Maler Fred Baumann aber eröffnet eine – und zwar im ehemaligen Lebensmittelgeschäft. Nadja Noldin

Die Galeristin und der Maler: Angela Graber und Fred Baumann. Foto: Marcel Bieri

Sanfte Hügel, Berge in der Ferne, Felder, Wälder, Bauernhäuser. Der Himmel ist oftmals von Wolken überzogen, hie und da drückt das Blau durch. Fred Baumanns Bilder scheinen die Stimmungen von Emmentaler Landschaften wie mit einem flüchtigen Blick einzufangen. Sie halten dieses intensive Spiel von Licht und Schatten fest, wenn für einen Moment die Sonne durch-, der Tag anbricht oder der Nebel sich aufzulösen beginnt.

Die Schönheit der Natur dominiert in den meisten Bildern des Kunstmalers, der offenkundig vom Impressionismus beeinflusst ist. Mitunter sind es auch Gegenden in der Provence oder belebte Fussgängerzonen in Städten, die er auf Leinwand bannt. In Südfrankreich besitzt der Künstler aus Rohrbachgraben ein zweites Atelier.