Entlang der Langete – Der doppelte Hornbach Als Lydia-Eymann-Stipendiat lebt Stefan Hornbach ein Jahr im Oberaargau. An dieser Stelle schreibt er von seinen Erlebnissen. Stefan Hornbach

Stefan Hornbach geht sein zweites Langenthaler Halbjahr entspannt an. Foto: Beat Mathys

Ich bin zurück in Langenthal. Lydia Eymanns Porträt schaut mich aus einem der Bücherregale an. Ich wiederum betrachte die grauen Wolken und versuche sie kraft meiner Gedanken zu verschieben, irgendwohin, wo sie mir nicht den Tag vermiesen.

Habe ich Langenthal vermisst? Die letzten Wochen verbrachte ich jeden Tag an einem anderen Ort, fuhr von der Frankfurter Buchmesse weiter nach Leipzig und wieder zurück, las an zugigen Orten, sass in zügigen Zügen, bekam einen tollen Preis verliehen und war sogar kurz im Fernsehen – mit leuchtend roten Ohren, die meine Aufregung verrieten.